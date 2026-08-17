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Terminan fiestas patronales de Virgen de la Asunción

Por Jesús Vázquez

Agosto 17, 2026 03:00 a.m.
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Terminan fiestas patronales de Virgen de la Asunción
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      Cedral.- Concluyeron las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción, donde como cada año se llevó a cabo un novenario con peregrinaciones, misas y rosarios.

       Para el cierre de los festejos de la Virgen le cantaron las mañanitas a primera hora de su fiesta patronal, donde fue un mariachi el encargado de cantarle a la Virgen, el templo lució un lleno total donde muchos ciudadanos acudieron sin importar la hora para cantarle a su santa patrona. 

      Después se llevó a cabo una misa especial en la plaza principal del municipio, el párroco dijo que la advocación de la Virgen de la Asunción se ha venerado por muchos años en Cedral, la fe por parte de los ciudadanos cada vez es más grande, por lo que en su día se le pide para que siga protegiendo con su manto a todos los ciudadanos, para que ayude a que regrese la paz y tranquilidad al pueblo cedralense.

      Para concluir los festejos se realizaron las últimas peregrinaciones en las que acudieron cientos de personas, acompañados de danzantes, así mismo la llegada de rosas de plata, peregrinos al templo con flores y veladoras para agradecer las bendiciones que les ha dado y para finalizar los festejos hubo una muestra de fuegos artificiales.

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