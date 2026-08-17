Toño Juárez electo nuevo líder de cañeros

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CIUDAD VALLES.- Aunque el número de votos todavía no es dado a conocer de manera oficial, antes de las seis de la tarde de este domingo el comité de elección de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Plan de Ayala (ULPCA) informó que Antonio Juárez Torres había ganado la contienda, sobre el todavía líder de la cañera y quien buscaba la reelección, Eduardo Martínez Morales.

Dentro de los datos extraoficiales se apunta que Juárez Torres obtuvo por encima de los 1 mil 100 votos, contra casi 400 de Martínez Morales, por lo que el triunfo del primero (quién es actual secretario de finanzas de la ULPCA) habría sido casi tres a uno.

Los resultados oficiales se darán a conocer en el transcurso de esta noche y durante la jornada de este lunes.