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Tormentas generan daños en carretera

Agua arrastra tierra y piedra y bloquea la rúa a San Isidro

Por Carmen Hernández

Mayo 21, 2026 03:00 a.m.
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Tormentas generan daños en carretera

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Debido a las fuertes lluvias que han azotado el municipio,  autoridades verifican los ríos para prevenir cualquier contingencia, incluso fue retirado escombro que bloqueaba la comunicación a la comunidad de San Isidro. 

La Coordinación Municipal de Protección Civil Municipal dio a conocer que se registró tenaz lluvia y de manera inmediata se trasladaron a los principales causes del río, en las comunidades de San Pablo, Llanitos, Labor Vieja y la Noria.  

Mencionaron que no se encontraron daños, pero se realizaron operativos para prevenir cualquier riesgo. 

Sin embargo, se recibió una llamada de auxilio por un escombro que bloqueaba la carretera federal 70 en el entronque con la localidad de San Isidro, la tierra se retiró, con ayuda de maquinaria, para que los automovilistas pudieran transitar con seguridad y evitar un accidente. 

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Los operativos seguirán para prevenir una contingencia.

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