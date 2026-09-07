Torre de Hospital General, un horno

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CIUDAD VALLES.- Personal del Hospital General de Valles (HGV) se queja de que en áreas de la torre no hay aire acondicionado y los propios familiares tienen que llevar sus ventiladores.

En el área de Urgencias del nosocomio, en donde pasan días y hasta semanas pacientes con cirugías o tratamientos postergados, no hay clima artificial y, la sensación térmica de más de 40 grados de este fin de semana, agravaron la zozobra tanto de pacientes como de trabajadores de la institución.

Las áreas de choque, consultorios y pasillos, así como en las áreas de observación de adultos mayores y pediatría solamente con el uso de ventilares se mitiga el bochorno, ya que por las condiciones de la infraestructura, el hospital es una construcción sellada. Trabajadores de esta misma institución pidieron apoyo al Gobierno para arreglar los desperfectos que atentan directamente contra la salud de los enfermos y el rendimiento del personal médico.