RIOVERDE.- Tromba azota la comunidad de Angostura el ventarrón que se resintió provocó que volaran 40 techos de lámina.

El fenómeno meteorológico azotó en la localidad dejando daños materiales severos.

Las fuertes ráfagas de viento se llevaron 40 techos de láminas de algunas casas, además de otros daños que generó.

Debido a esta situación que afectó a decenas de familias, la titular del DIF Karina Quintero, acudió a la comunidad de Angostura para brindar atención a las familias que perdieron sus hogares luego de la fuerte tromba que arrasó con todo lo que encontró a su paso.

La funcionaria acudió acompañada por el Escuadrón AVE, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil y Servicios Municipales.

Ya en la zona del siniestro, se levantó un censo para cuantificar los daños y necesidades prioritarias.

Así mismo se ofreció atención psicológica, asesoría jurídica para la reposición de documentos oficiales, y albergue temporal para las familias que lo requirieran, debido a los daños sufridos en sus casas.

Mientras que personal de Servicios Municipales realizó labores de descacharrización, retiro de escombro y limpieza.