Entre aplausos y llanto, sepultan a cura

Chilpancingo, Gro.- El sacerdote Bartolo Pantaleón Estrada fue sepultado en su pueblo natal Changata, en el municipio de Ajuchitlan del Progreso, en la Tierra Caliente.

La mañana de miércoles, fue despedido Bertoldo Pantaleón por cientos de vecinos, amigos y familiares en Changata.

Antes del sepelio, el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández ofició una misa acompañada por el obispo de la diócesis de Altamirano, Joel Campos.

La noche del martes, el sacerdote fue velado en la casa familiar de donde salió rumbo al panteón.

En el cortejo fúnebre hubo porras, aplausos y llanto.

Hasta la noche de este miércoles, la iglesia en Guerrero no ha pedido abiertamente justicia por asesinato del sacerdote.

Bertoldo Pantaleón fue hallado muerto la tarde del lunes en una brecha a unos metros de la carretera federal Acapulco-México a la altura de la comunidad de Milpillas, en Eduardo Neri.

El cadáver de Bertoldo Pantaleón estaba dentro de una camioneta y tenía impactos de bala.