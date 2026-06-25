Valles sufrirá otro recorte presupuestal

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CIUDAD VALLES.- Aunque todavía no hay información oficial, la tesorera del Ayuntamiento, Anel Coronado Aguilar dijo que viene otro recorte presupuestal del nivel federal a los municipios.

La recaudadora municipal expresó que el anuncio ha sido oficial y que aunque no han dicho en qué porcentaje, habría un nuevo recorte en el presupuesto federal que, por obvias razones afectará las arcas estatales y en consecuencia a las municipales.

Una de las razones que ha colegido la especialista en finanzas pública es que ha habido menos circulante en el país y que ha habido una reducción en el pago de impuestos en general y esta crisis hace cascada hacia el dinero que llega a los municipios.

Para intentar contrarrestar tal recorte, entre julio y agosto habrá una campaña de condonación de multas en el pago del predial en el Ayuntamiento de Valles.

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