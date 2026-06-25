logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ley Serrano: de la web a la calle

Fotogalería

Ley Serrano: de la web a la calle

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Verificarán comercios de alimentos en la Feria

Por Carmen Hernández

Junio 25, 2026 03:00 a.m.
A
Verificarán comercios de alimentos en la Feria
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CERRITOS.- Los comercios que expenden alimentos preparados en los terrenos de la Feria Regional de Cerritos serán monitoreadas por la Coepris, para evitar problemas de salud para quien los consume.  

      La alcaldesa Ruth Castillo Montelongo, Blanca Ruiz titular de Desarrollo Económico y Marcela  Chávez, coordinadora de salud, se reunieron con el delegado regional de la Coepris José Ernesto Torres Martínez.  

      Se abordaron diversos temas de supervisión de puestos que se dedican a la venta de alimentos preparados. 

      Se estará verificando los puestos que se instalan en las fiestas patronales y en la Feria Regional.  

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La finalidad es que los comerciantes cumplan con las normas sanitarias y evitar problemas de salud entre los consumidores que acuden en familia a disfrutar de estos antojitos mexicanos. 

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Medina y Tecmol reavivan pleito en redes sociales
        Medina y Tecmol reavivan pleito en redes sociales

        Medina y Tecmol reavivan pleito en redes sociales

        SLP

        Huasteca Hoy

        El alcalde de Valles y el excandidato del PVEM volvieron a cruzar señalamientos en Facebook

        MC buscará la alcaldía de Valles sin coalición
        MC buscará la alcaldía de Valles sin coalición

        MC buscará la alcaldía de Valles sin coalición

        SLP

        Huasteca Hoy

        El dirigente municipal, David González Abud, adelantó que el partido abrirá oficinas en julio

        Inauguración de tienda provoca cierre de calle en Valles
        Inauguración de tienda provoca cierre de calle en Valles

        Inauguración de tienda provoca cierre de calle en Valles

        SLP

        Huasteca Hoy

        El bloqueo ocurrió en el fraccionamiento El Carmen 2 durante un evento encabezado por el alcalde

        Graduaciones golpean a la economía familiar
        Graduaciones golpean a la economía familiar

        Graduaciones golpean a la economía familiar

        SLP

        Jesús Vázquez

        Adelanto del fin del ciclo escolar generó gastos adicionales a los padres