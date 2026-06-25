Verificarán comercios de alimentos en la Feria

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CERRITOS.- Los comercios que expenden alimentos preparados en los terrenos de la Feria Regional de Cerritos serán monitoreadas por la Coepris, para evitar problemas de salud para quien los consume.

La alcaldesa Ruth Castillo Montelongo, Blanca Ruiz titular de Desarrollo Económico y Marcela Chávez, coordinadora de salud, se reunieron con el delegado regional de la Coepris José Ernesto Torres Martínez.

Se abordaron diversos temas de supervisión de puestos que se dedican a la venta de alimentos preparados.

Se estará verificando los puestos que se instalan en las fiestas patronales y en la Feria Regional.

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La finalidad es que los comerciantes cumplan con las normas sanitarias y evitar problemas de salud entre los consumidores que acuden en familia a disfrutar de estos antojitos mexicanos.