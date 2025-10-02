logo pulso
Viborón causa pánico a toda una familia

La serpiente fue atrapada por los Bomberos

Por Carmen Hernández

Octubre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Viborón causa pánico a toda una familia

RIOVERDE.- Enorme víbora causa pavor a una familia en una vivienda en la calle Galeana que solicitó auxilio a los Bomberos para que fuera capturada antes de que llegara a picar a alguna persona y hasta causarle la muerte. 

Elementos del Cuerpo de Bomberos dieron a conocer que se recibió una llamada de auxilio de parte de una familia que habita una vivienda ubicada en la calle Galeana y Quezada. 

Por lo que los tragahumo a bordo de la unidad M9 arribaron al lugar donde se encontraba la serpiente, pues la familia había evacuado la casa ante l miedo que les generó el ofidio. 

La víbora que media 1.50 metros fue capturada y reubicada a su hábitat para su preservación.  Los tragahu7mo invitaron a la ciudadanía a realizar los reportes correspondientes en caso de la presencia de una culebra en sus casas, ya que puede resultar trágico el piquete de la serpiente.

