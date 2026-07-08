Vigilan parajes turísticos de RV

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RIOVERDE.- Arrancó el operativo de verano de vigilancia de los parajes turísticos del municipio rioverdense, señaló el secretario de gobierno del ayuntamiento, informo Israel Estrada Díaz.

En entrevista, el funcionario mencionó que de manera mensual, la dependencia lleva a cabo la reunión del Consejo de Seguridad En ese cuerpo colegiado se firman como el Operativo de Verano que ya inició.

Además, otra tarea que se realiza es la de notificar a las instituciones educativas que mantengan la seguridad en este período vacacional. En la corporación, indicó el funcionario, se cuenta con 40 elementos, se trabaja de manera coordinada con la Guardia Nacional, para realizar los operativos.

En el canal de la Media Luna, agregó, se asignó con una patrulla, mientras que varios elementos policiacos revisan los caminos y verifican que los automovilistas no manejen en estado de ebriedad y que los motociclistas porten el casco apropiado y no maneje a exceso de velocidad.

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