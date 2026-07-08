logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE LA SELECCIÓN

Fotogalería

ORGULLOSOS DE LA SELECCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Vigilan parajes turísticos de RV

Por Carmen Hernández

Julio 08, 2026 03:00 a.m.
A
Vigilan parajes turísticos de RV
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- Arrancó el operativo de verano de vigilancia de los parajes turísticos del municipio rioverdense, señaló el secretario de gobierno del ayuntamiento, informo Israel Estrada Díaz. 

      En entrevista, el funcionario mencionó que de manera mensual, la dependencia lleva a cabo la reunión del Consejo de Seguridad  En ese cuerpo colegiado se firman como el Operativo de Verano que ya inició.

      Además, otra tarea que se realiza es la de notificar a las instituciones educativas que mantengan la seguridad en este período vacacional.  En la corporación, indicó el funcionario,  se cuenta con 40 elementos, se trabaja de manera coordinada con la Guardia Nacional,  para realizar los operativos.  

      En el canal de la Media Luna, agregó, se asignó con una patrulla, mientras que varios elementos policiacos revisan los caminos y verifican que los automovilistas no manejen en estado de ebriedad y que los motociclistas porten el casco apropiado y no maneje  a exceso de velocidad. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Construirán una Unidad Administrativa Municipal
        Construirán una Unidad Administrativa Municipal

        Construirán una Unidad Administrativa Municipal

        SLP

        Carmen Hernández

        El edificio del Ayuntamiento se pretende que sea un museo

        Valora Cruz Roja restringir auxilios durante festejos
        Valora Cruz Roja restringir auxilios durante festejos

        Valora Cruz Roja restringir auxilios durante festejos

        SLP

        Redacción

        Invitan a segundo concurso de canto
        Invitan a segundo concurso de canto

        Invitan a segundo concurso de canto

        SLP

        Carmen Hernández

        Capacitan a docentes en modelo curricular NECTLI en el TecNM
        Capacitan a docentes en modelo curricular NECTLI en el TecNM

        Capacitan a docentes en modelo curricular NECTLI en el TecNM

        SLP

        Jesús Vázquez