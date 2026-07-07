Voraz incendio arrasa con vivienda

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Matehuala.- Un voraz incendio se registró la tarde del domingo en el municipio de Cedral, donde elementos de Protección Civil Municipal acudieron a sofocar las llamas, tras varias horas de trabajo lograron controlar el siniestro, no hubo pérdidas humanas, aunque el fuego consumió por completo el interior de la vivienda.

Los hechos se presentaron la tarde del domingo, cuando una casa habitación comenzó a incendiarse, vecinos al percatarse del fuego, solicitaron el apoyo de emergencias corporaciones de emergencia, elementos de Protección Civil Municipal fueron los primeros respondientes para atender la situación.

Al llegar, el personal de Protección Civil comenzó a combatir el fuego utilizando un camión cisterna; sin embargo, el fuego ya se había propagado con gran intensidad y estaba consumiendo toda la vivienda, por lo que las labores para sofocarlo fueron complicadas, se prolongaron durante varias horas.

La pareja de adultos mayores que habita el domicilio no se encontraba en el lugar al momento del siniestro, por lo que no hubo víctimas, aunque la vivienda sufrió pérdida total.

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Roberto Vázquez y su esposa son los propietarios del inmueble afectado, resultaron ilesos; sin embargo, hicieron un llamado a la población de Cedral y del Altiplano para que les brinden apoyo, ya que el incendio consumió todas sus pertenencias.