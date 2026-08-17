Voraz incendio en la comunidad de la Reforma

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Se registra incendio en la comunidad de la Reforma el fuego fue combatido por más de una hora para finalmente ser sofocado.

La dirección de Protección Civil Municipal dio a conocer que recibieron una llamada de auxilio, por un incendio agrícola en la localidad de la Reforma.

Por lo que elementos de la corporación de inmediato se desplazaron con dos unidades al sitio donde se generó el fuego.

Al llegar, el fuego se veía imponente, las llamaradas que iniciaron en un pastizal y de manera inmediata se propagó el incendio para los montículos de vara de bambú, los que también fueron arrasados.

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Los apagafuegos realizaron su trabajo por más de una hora y por fin lograron combatir las enormes llamaradas, para sofocar el siniestro sin riesgos de que pudiera volver a reactivarse.