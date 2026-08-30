Vuelca auto al chocar con otro estacionado
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RIOVERDE.- Automovilista choca contra un vehículo que estaba estacionado y termina volcado, no hubo lesionados solo daños materiales.
Los sucesos ocurrieron en la calle Centenario, entre Héroe de Nacozari y Pípila, la madrugada del sábado cuando el conductor de un vehículo tipo Chevrolet tipo sedán color blanco con rojo, circulaba por la calle Centenario, pero al llegar frente a un negocio de vidrios, se impactó contra un vehículo estacionado.
Luego del choque, la unidad quedó volcada con las llantas hacia arriba.
Por fortuna no hubo personas lesionadas, los propietarios de los vehículos llegaron a un acuerdo, por lo que fue elaborado un convenio.
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