A la venta entradas para el Mundial

MIAMI.- Ni siquiera se conocen la mitad de las 48 selecciones participantes. El calendario de partidos no se completará hasta diciembre. Y aparte de las naciones anfitrionas —Estados Unidos, Canadá y México— nadie tiene idea de dónde o cuándo jugarán.

A millones de aficionados al fútbol en todo el mundo evidentemente no le importa nada de eso.

Las entradas para la Copa Mundial del próximo año salieron a la venta oficialmente el miércoles. Los compradores serán aquellos seleccionados, de entre 4.5 millones de solicitantes en un sorteo realizado el mes pasado. Tienen la primera oportunidad formal de comprar entradas en los próximos días. La FIFA informó que los ganadores del sorteo han sido, o serán informados próximamente, por correo electrónico.

Los consumidores se plantean preguntas singulares de cara al torneo, en particular sobre cómo conseguir visas —si las necesitan— para visitar Estados Unidos, mientras el país impone medidas drásticas contra la inmigración. También hay inquietudes más tradicionales, como quién, cuándo y dónde, y ninguna de ellas tendrá respuesta hasta el sorteo del 5 de diciembre en Washington. La FIFA sabe que a muchos aficionados no les preocuparán estas respuestas; solo querrán entradas ahora y lo demás lo resolverán más adelante.

“Estas no solo son cifras extraordinarias, sino también una declaración contundente”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en las redes sociales, reaccionando a los 4,5 millones de solicitantes para poder participar de la ventana de compra que se abrió el miércoles.