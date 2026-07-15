a todo pulso

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ESPAÑA avanzó a la gran final del campeonato mundial de futbol. Después que las apuestas estaban en favor de Francia, los españoles rompieron con todas las quinielas y haciendo un gran partido dispusieron de un rival que nunca se supo acomodar en el partido, su estrella Kylian Mbappé fue secado literalmente y toda la aportación que venía haciendo desapareció. La escuadra española controló el partido de principio a fin, se sentía un equipo seguro y convencido de que lograrían su objetivo. El joven Lamine Yamal es otro gran jugador que también ha destacado con ese futbol mágico que tiene, no le pide nada a las otras estrellas que han brillado en esta contienda mundial.

EL PROYECTO que planeó la Real Federación Española de futbol le dio frutos, nombrar seleccionador a Luis De La Fuente traía el seguimiento del que carecen muchas selecciones a nivel mundial, De La Fuente trabajó en años anteriores con las selecciones sub 19, sub 21 y sub 23, con las que logró grandes resultados en varias competencias europeas, ya con la selección mayor fue campeón de la Eurocopa y de la Liga de Naciones de la UEFA, convirtiéndose en único entrenador en ganar la Eurocopa en tres diferentes categorías, sub 19, sub 21 y mayor; este tipo de acciones son para reconocerse y por qué no, hasta dignas de copiarse.

ESPERAN rival que saldrá este miércoles entre la muy criticada Argentina e Inglaterra que con todo merecimiento esta en la semifinal, se espera otro buen partido, hay que resaltar que los argentinos siempre luchan con ese ADN que los distinguen, capitaneados por Lionel Messi al que parece no le pesan los años, sigue derramando calidad y buen futbol, aparte de ser el líder que empuja al plantel que dirige Lionel Scaloni; aquí volvemos a resaltar que la continuidad del director técnico es fundamental, manejar a ese pedazo de plantel tiene un alto grado de complejidad y Scaloni ha logrado convencer no solo a Messi, si no, que a todos los jugadores que en sus equipos son estrellas. Enfrente tendrán a una Inglaterra que se quiere cobrar todas las afrentas históricas que rodean este partido, los ingleses llegan a esta semifinal de una manera en la que bien pueden decir que nadie les ha regalado nada, a Inglaterra le toco eliminarse con México en un partido en el que tenían todo en contra y por lo tanto fue más difícil que lo realizado por los otros tres, además de que también eliminó a otro equipo sensación en este mundial como fue Escocia; no será nada fácil para ninguno, pero creemos que los Gauchos serán los otros finalistas.

SE DICE que jugar por el tercer lugar ya no atrae a nadie, aquí hay que recordar que los premios económicos que otorga la FIFA son un atractivo aparte; habría que preguntar a las selecciones eliminadas si ellos no quisieran jugar este partido, ser tercer lugar de un torneo mundial con 48 países, no cualquiera.

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LA LIGA MX en la jornada uno tiene varios partidos atractivos; poca atención se ha puesto al arranque del campeonato 2026-2027. El regreso del Atlante a la máxima categoría traerá la pregunta de si en verdad será un contendiente que merezca estar en la elite del futbol, este jueves de la mano de Miguel Herrera que andaba más ocupado en las transmisiones del mundial que del armado de su equipo, visita al Necaxa. Atlético de San Luis le hará los honores al campeón Cruz Azul, el equipo de casa tuvo pocas altas, más bien mantuvo a la mayor parte del plante del torneo pasado, pero con la sensible ausencia de su goleador Joao Pedro y dos bajas más por sendas lesiones, los cementeros vienen completos y con el reto de que Joel Huiqui haga un trabajo como lo realizado en sus pocos juegos del torneo pasado que le ajustó para salir campeón.

LEÓN fiel al estilo de su propietario, los esmeraldas se pasaron por arco del triunfo el reglamento y los acuerdos de que la multipropiedad tendría que desaparecer, aprovechó que todos estaban inmersos en el mundial y embelesados con los resultados del Tri y ya nadie dijo nada, además la federación hizo mutis con este tema. Que tengan un excelente día.

ricardoperezamaral@hotmail.com