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España frena a Kylian Mbappé y Francia

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La reacción de Mbappé al quedar fuera de la final

Mbappé, capitán francés, mostró frustración tras quedar fuera de la final en Dallas.

Por El Universal

Julio 14, 2026 05:08 p.m.
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La reacción de Mbappé al quedar fuera de la final
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      La tarde este martes España firmó su pase a la final del Mundial 2026, luego de vencer 2-0 a Francia en la semifinal del torneo, resultado que tomó por sorpresa a una gran parte de quienes siguen la competencia.


      Gracias a los goles de Mikel Oyarzabal y de Pedro Porro, La Roja está instalada en la pelea por el título de la FIFA, el cual sería el segundo de su historia en caso de ganarlo.

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      Este resultado no era previsto por los aficionados que veían como invencible al cuadro galo liderado por Kylian Mbappé y otras figuras, por lo que es considerado como una sorpresa.
      Los franceses no encontraron el camino para responder a las anotaciones de los españoles, que se fueron adelante gracias a un penalti de Oyarzabal, cometido por Lucas Digne. Posteriormente, una gran juagada desembocó en la anotación de Porro para el 2-0.
      Aunque el equipo de Didier Deschamps intentó responder por medio de Mbappé, Dembélé, Olise y Doué. La artillería francesa se quedó sin pólvora ante la zaga española que secó por completo al ataque más temido de la Copa del Mundo.
      Los franceses estaban al acecho de su tercera final consecutiva, lo que hubiera sido una marca impresionante para los galos. De igual forma, Mbappé quería llegar a esa instancia para intentar anotar y ser de los pocos jugadores en marcar en tres finales.
      Por lo que al quedar fuera fue un gran golpe para todos los seleccionados, en especial para Donatello. La reacción del capitán galo fue captada por la cámara; el del Real Madrid volteó a ver la pantalla del estadio de Dallas mientras amagaba con quitarse el gafete y caminaba al banquillo de su equipo.
      Kylian caminaba cabizbajo, mientras los españoles festejaban el pase a su segunda final del mundial en su historia.

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      España superó a Francia con un marcador de 2-0 en Dallas y se clasificó a la final del Mundial.

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      España derrotó 2-0 a Francia en Dallas y clasificó a la final del Mundial 2026 con goles de Oyarzabal y Porro.

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