Contra Inglaterra, Argentina debe ganar "cueste lo que cueste"

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Como es costumbre antes de cada partido, los aficionados argentinos llevaron a cabo un banderazo -en México conocido como serenata- de cara al cruce de semifinales ante Inglaterra en Atlanta.

Si hay una afición que sabe vivir el futbol con pasión es la argentina, y lo demostraron una vez más en Estados Unidos, ahora con un mensaje claro a sus jugadores: "cueste lo que cueste tenemos que ganar". Los cánticos hacia el combinado albiceleste son de apoyo y exigencia, pero también de memoria por sus combatientes en la Guerra de Malvinas, aquella que aún 44 años después, se mantiene como una herida abierta y contra Inglaterra, el otro gran protagonista de esa cruel batalla, una victoria significa honrar a esos soldados argentinos que dieron la vida por su patria.

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Todo el repertorio de canciones fue desplegado en el Underground, una "cueva" ubicada en el centro de Atlanta, a unos 3 kilómetros del estadio Mercedes Benz, donde Argentina e Inglaterra definirán al último finalista de esta Copa del Mundo.Desde el éxito "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar", hasta el nuevo cántico que reza "por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, Argentina quiero verte bicampeón", los argentinos saltaron y gritaron bajo una ligera llovizna. Por supuesto, también saltaron hasta el cansancio, porque para ellos: "el que no salta, es un inglés".Leo, un argentino que vive en Ciudad de México hace cuatro años, verá su primer partido de esta Copa del Mundo con el sueño de clasificar a una nueva final. Sin embargo, ganarle a Inglaterra para él es igual o más importante que la cuarta estrella."Había que venir a alentar con esta gente que está loca. Tenemos que morirnos y ganar como sea", declaró a EL UNIVERSAL Deportes.A pesar de la lluvia, los argentinos encontraron la forma de prender sus parrillas y ofrecerle choripanes a cada aficionado. Al ritmo de cumbia y los cánticos de la hinchada, el centro de Atlante se tiñó de albiceleste.