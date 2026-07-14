logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

España frena a Kylian Mbappé y Francia

Fotogalería

España frena a Kylian Mbappé y Francia

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Contra Inglaterra, Argentina debe ganar "cueste lo que cueste"

El evento en Atlanta reunió a hinchas que expresaron su exigencia y esperanza de ganar a Inglaterra en semifinales.

Por El Universal

Julio 14, 2026 05:54 p.m.
A
Contra Inglaterra, Argentina debe ganar cueste lo que cueste
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Como es costumbre antes de cada partido, los aficionados argentinos llevaron a cabo un banderazo -en México conocido como serenata- de cara al cruce de semifinales ante Inglaterra en Atlanta.


      Si hay una afición que sabe vivir el futbol con pasión es la argentina, y lo demostraron una vez más en Estados Unidos, ahora con un mensaje claro a sus jugadores: "cueste lo que cueste tenemos que ganar". Los cánticos hacia el combinado albiceleste son de apoyo y exigencia, pero también de memoria por sus combatientes en la Guerra de Malvinas, aquella que aún 44 años después, se mantiene como una herida abierta y contra Inglaterra, el otro gran protagonista de esa cruel batalla, una victoria significa honrar a esos soldados argentinos que dieron la vida por su patria.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Todo el repertorio de canciones fue desplegado en el Underground, una "cueva" ubicada en el centro de Atlanta, a unos 3 kilómetros del estadio Mercedes Benz, donde Argentina e Inglaterra definirán al último finalista de esta Copa del Mundo.
      Desde el éxito "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar", hasta el nuevo cántico que reza "por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, Argentina quiero verte bicampeón", los argentinos saltaron y gritaron bajo una ligera llovizna. Por supuesto, también saltaron hasta el cansancio, porque para ellos: "el que no salta, es un inglés".
      Leo, un argentino que vive en Ciudad de México hace cuatro años, verá su primer partido de esta Copa del Mundo con el sueño de clasificar a una nueva final. Sin embargo, ganarle a Inglaterra para él es igual o más importante que la cuarta estrella.
      "Había que venir a alentar con esta gente que está loca. Tenemos que morirnos y ganar como sea", declaró a EL UNIVERSAL Deportes.
      A pesar de la lluvia, los argentinos encontraron la forma de prender sus parrillas y ofrecerle choripanes a cada aficionado. Al ritmo de cumbia y los cánticos de la hinchada, el centro de Atlante se tiñó de albiceleste.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Contra Inglaterra, Argentina debe ganar cueste lo que cueste
      Contra Inglaterra, Argentina debe ganar cueste lo que cueste

      Contra Inglaterra, Argentina debe ganar "cueste lo que cueste"

      SLP

      El Universal

      El evento en Atlanta reunió a hinchas que expresaron su exigencia y esperanza de ganar a Inglaterra en semifinales.

      Meta enfrenta demanda por despidos con IA que afectaron a empleados
      Meta enfrenta demanda por despidos con IA que afectaron a empleados

      Meta enfrenta demanda por despidos con IA que afectaron a empleados

      SLP

      AP

      Meta rechaza acusaciones y asegura que decisiones laborales fueron tomadas por personas, no por inteligencia artificial.

      La reacción de Mbappé al quedar fuera de la final
      La reacción de Mbappé al quedar fuera de la final

      La reacción de Mbappé al quedar fuera de la final

      SLP

      El Universal

      Mbappé, capitán francés, mostró frustración tras quedar fuera de la final en Dallas.

      España frena a Kylian Mbappé y Francia
      España frena a Kylian Mbappé y Francia

      España frena a Kylian Mbappé y Francia

      SLP

      AP

      España superó a Francia con un marcador de 2-0 en Dallas y se clasificó a la final del Mundial.