Meta enfrenta demanda por despidos con IA que afectaron a empleados

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Un grupo de 26 empleados de Meta interpuso una demanda en contra de la compañía, asegurando que la empresa utilizó sistemas de inteligencia artificial para seleccionar a personas para su despido, enfocándose de forma desproporcionada en aquellos bajo licencia médica, por paternidad o familiar.

El grupo forma parte de los 8.000 empleados --alrededor del 10% de la nómina-- que Meta señaló que despediría en mayo. La demanda, presentada a última hora del lunes ante un tribunal federal de Oakland, California, asegura que la empresa utilizó sistemas de IA, datos de pulsaciones de teclas y de monitoreo de actividad, paneles de control del uso de tokens de IA y clasificaciones de desempeño con la asistencia de algoritmos, entre otros métodos, para determinar quién sería despedido.

"Un empleado que está con licencia médica o familiar protegida, o cuya productividad se reduce por una discapacidad", por diseño, no puede alcanzar muchos de esos puntajes y calificaciones, asegura la demanda. De acuerdo con la denuncia, la compañía no tomó en cuenta las ausencias autorizadas al momento de sopesar los puntajes de los empleados y "no pausó el sistema para la revisión individual, neutral respecto de la licencia y de las adaptaciones, que exige la ley".

Como resultado, las personas con licencia médica o familiar fueron seleccionadas de manera desproporcionada para su despido, afirma la demanda. Cada uno de los 26 empleados incluidos en la demanda tomó licencia protegida y solicitó o recibió acuerdos por discapacidad. Aunque fueron notificados de su despido, los 26 siguen siendo empleados de Meta y se tiene previsto que su baja inicie el 22 de julio.

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Muchos trabajadores estaban con licencia de paternidad

Muchos de los empleados incluidos en la demanda tomaron licencia por embarazo o paternidad, periodo durante el cual no habrían trabajado y, por lo tanto, sus mediciones de productividad se habrían reducido. Otros tomaron licencia médica; uno de ellos reveló una "condición de salud grave y discapacidad" que fue aprobada por el propio proveedor médico de Meta. Pero, según la demanda, un gerente lo "desalentó y disuadió de tomar esa licencia", advirtiéndole que hacerlo daría lugar a que fuera seleccionado para el recorte de personal previsto. Meta no le ofreció arreglo alguno para su discapacidad, sostiene la demanda.

Meta indicó en un comunicado que los señalamientos "carecen de fundamento y no se basan en hechos. La gestión de la fuerza laboral y las decisiones organizacionales fueron y son tomadas por personas, no por una IA".

Aproximadamente la mitad de los demandantes había tomado licencia por embarazo o para atender a terceros. Ocho de los demandantes son mujeres que tomaron licencia por maternidad o embarazo, cuatro hombres tomaron licencia por paternidad y una mujer tomó licencia para cuidar de un familiar y posteriormente licencia por duelo.

Demanda por violaciones legales y responsabilidad por impacto dispar

La demanda sostiene que los despidos violaron varias leyes estatales y federales, incluida la Ley de Licencia Familiar y Médica, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, la Ley contra la Discriminación por Embarazo y la Ley de Equidad para Trabajadoras Embarazadas.

"Impacto dispar"

La denuncia también hace referencia a la "responsabilidad por impacto dispar", un concepto de derechos civiles que el gobierno del presidente Donald Trump trató de dejar de lado. El impacto dispar, incorporado en el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, sostiene que cualquier política o práctica en apariencia neutral puede resultar discriminatoria si impone una carga desproporcionada sobre una clase protegida de trabajadores y no es necesaria para desempeñar el puesto.

El gobierno de Trump ha ordenado que las agencias federales resten prioridad a la aplicación de la responsabilidad por impacto dispar, argumentando que su uso socava la "meritocracia" y fomenta la suposición de que cualquier desequilibrio racial o de género en una plantilla es resultado de discriminación. La orden ha llevado a la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC por sus iniciales en inglés) a retirar casos de discriminación a nombre de algunos trabajadores.

Sin embargo, la demanda contra Meta subraya que las empresas siguen siendo vulnerables a litigios por impacto dispar en la era de la IA, a pesar de los esfuerzos del gobierno federal por erradicar su aplicación. Los trabajadores aún pueden presentar este tipo de demandas por su cuenta si la EEOC rechaza sus quejas, además de que varias leyes estatales prohíben específicamente la discriminación por impacto dispar.

En el caso contra Meta, los abogados de los demandantes argumentaron que el "proceso de selección con asistencia de algoritmos de la empresa, al registrar sistemáticamente esas ausencias como menor desempeño, tiene un mayor peso sobre las mujeres que sobre los hombres". Esto se debe a que las mujeres toman licencias por embarazo y por cuidado de terceros de manera desproporcionada, según los abogados. La denuncia hace mención de la prohibición del Título VII a las prácticas laborales que tienen un impacto dispar, así como un fallo de la Corte Suprema en 1971 que reconoció la doctrina.

Los abogados de los demandantes señalaron en un comunicado que la demanda pide una sola cosa: preservar el statu quo para mantener a los trabajadores empleados mientras se resuelve el arbitraje. Esto se debe a que "una vez que estas bajas sean definitivas, los daños son irreversibles: se pierde la cobertura de salud subsidiada por el empleador durante el embarazo, la recuperación posparto y el tratamiento médico; se extinguen derechos de licencia sujetos a plazos; se pierde capital no consolidado; y se desencadenan consecuencias migratorias".