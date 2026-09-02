a todo pulso

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ONFIANZA a parte de los tres puntos consiguió el Atlético de San Luis; con este valioso triunfo en una cancha complicada y en contra de uno de los clubes con mayor presupuesto y gran plantel. Los dirigidos por Diego Mejía por fin pudieron hacer un juego en donde concretaron y supieron mantener la ventaja, se venía diciendo que al ADSL le costaba mucho saber trabajar correctamente las ventajas que llegó a tener en algunos partidos, ahora supieron ajustar bien en la línea defensiva y cerraron de buena manera para que, junto con los aciertos ofensivos traerse el triunfo. Su director técnico decía en sus declaraciones que él sentía que iban en el camino correcto y que su plantel no tardaba en encontrar ese equilibrio que buscaban, después de un gran triunfo se puede concluir muchas cosas positivas y en efecto las hay, ahora se deberá de mantener el buen accionar del domingo pasado.

EL PRÓXIMO partido en contra del Guadalajara será la prueba de ver si en verdad se encontró ese camino que Diego Mejía estaba buscando, las Chivas no es un equipo fácil, aunque en este torneo no han sido constantes como lo fueron en el torneo pasado; no dejan de ser un plantel muy dinámico, de buen trato al balón y con jugadores que la resuelven en cualquier momento; ADSL está ante la oportunidad de reconciliarse con su noble afición ya que en el último juego en casa hubo abucheos y descontento al por mayor, pero el futbol siempre da revanchas y seguramente los jugadores trataran de reconquistar a sus seguidores.

UN LLENO total habrá en el coloso de la colonia Valle Dorado, recordemos que el Rebaño Sagrado tiene en esta ciudad una gran cantidad de seguidores y se saben manifestar con su presencia en el estadio, se espera gran ambiente, el graderío estará dividido; en el pasado juego en contra de Pachuca hubo 13,500 aficionados fieles al San Luis y con otros 12 mil el estadio se llena. Aquí recomendamos llegar temprano ya que está la obra de la construcción de un puente en el Blvd. Jacobo Payán Latuff y la Ave. Salvador Nava además de cambios en las vialidades.

LA TERCERA división profesional tendrá dos equipos representativos de la capital potosina. En días pasados la organización Brujas presento su proyecto en donde incluye su equipo de tercera división con el nombre de Brujas de Villa de Arriaga, siempre será congratulante ver que se apoye el desarrollo de jugadores potosinos y esta institución lo viene haciendo desde hace varios años con niños y jóvenes, esperamos que su proyecto tenga el éxito que buscan los directivos encabezados por el doctor Emmanuel Díaz de León, Rafael Lebrija, Francisco Goldaracena y su cuerpo técnico que dirige el buen amigo Alfredo González Tahuilán, este equipo jugará en el centro de alto rendimiento Plan de San Luis. Por otro lado, el Cefor Promotora San Luis que nace por el premio que les otorgó la Federación Mexicana de Futbol producto de sus excelentes resultados en los torneos del sector amateur en donde han participado. Esta gran organización que dirige otro buen amigo como lo es Juan Antonio "La Pinga" Salazar Carrizales a quien conozco desde que era un niño, siempre platicó sus intenciones de formar niños y jóvenes, decía que tenía al mejor maestro en la persona de su tío Antonio Carrizales y que juntos lograrían ese objetivo, ahora está obteniendo el producto de muchos años de trabajo incluso algunos de sus jugadores han llegado a la máxima división de futbol mexicano. El Cefor Promotora San Luis participará en el nuevo torneo que organiza la Liga MX con las fuerzas básicas de los 18 clubes de primera división, 31 equipos de la LTD y clubes de la Liga Premier. En hora buena para el futbol formativo de nuestra ciudad, esperamos que ambos clubes logren destacar en el próximo torneo oficial de la tercera división profesional que contará con más de 240 equipos en 18 grupos.

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EL APOYO para estos proyectos ha sido bueno, por un lado, el Inpode de la mano de su director Francisco Serrano con Brujas y por otro el presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez Juan Manuel Navarro con el Cefor. Que tengan un excelente día.

ricardoperezamaral@hotmail.com