a todo pulso

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NO LEVANTAN, de mal en peor parece irle al ADSL. A pesar de las declaraciones optimistas del profesor Diego Mejía, quien quisiera con esto contagiar a sus jugadores, solamente que estos nada más no se aplican correctamente para poder enderezar el camino. Ahora el plantel cuenta con un hospitalillo ya que tiene a muchos lastimados, algunos de ellos de cuestiones musculares lo cual ya prende las alarmas en el área medica y en la preparación física, independientemente de ello el equipo se ve aletargado y con un desempeño muy pobre, la zona defensiva es sin duda la parte más débil del plantel, ponga a quien ponga ninguno de ellos se quiere echar la responsabilidad de convertirse en el líder que tanta falta le hace a la parte baja, es de llamar la atención la forma en que tan fácil son superados por el rival, la manera en que se desconcentran, les ganan las espaldas en todas la jugadas que el rival intenta y que decir los balones por elevación, todas las jugadas a balón parado en contra se convierten en un grande peligro y muchas terminan en gol. A la ofensiva también se falla mucho, si es verdad que se generan algunas buenas jugadas de gol, pero al momento de definir se falla, a diferenciade los rivales que la que tienen la convierten, así nada más no se puede.

LA OPORTUNIDAD la han tenido casi todos los elementos, pero ninguno la ha aprovechado, cosa que no nos explicamos, hemos venido mencionando que hay infinidad de jugadores que quisieran estar en un equipo de la máxima división del futbol mexicano y que siempre piden una oportunidad para demostrarse, aquí no pareciera que les importe eso, a lo mejor y el sentirse respaldados por las ampliaciones de contratos que les dieron le ha causado conformismo, pero deben de tener en cuenta que los contratos tiene clausulas de rescisión y que nada es para siempre y al final del torneo se pueden tomar determinaciones en que se pase la guillotina y es muy viable que a muchos les tenga que tocar.

EL DIRECTOR técnico ya le movió por todos lados y nada más no le encuentra la forma de hacer reaccionar a sus jugadores, a esto hay que agregarle que sus cambios no le han funcionado, ejemplos hay muchos y por mencionar solo uno; es increíble que sabiendo que ofensivamente solo Salles-Lamonge, Llorente y David Rodríguez les pueden resolver, sea los que sacó en el juego del lunes en contra del León, siendo muy notorio el bajón que tuvo el equipo con los que los sustituyeron. Las improvisaciones que tampoco se entienden, y a pesar de que él pueda explicar con peras y manzanas los motivos por el cual le terquea con ellas, no se notan en el cuadrito verde que es en donde se ven los avances o retrocesos de un equipo.

LA PREOCUPACIÓN que seguramente tiene la directiva ya los ha de haber puesto a pensar en el plan "B" porque nada más no se ve por donde se pueda mejorar; claro, ahí viene una racha de partidos con rivales no tan fuertes en el torneo, pero viendo a esos clubes que si han demostrado un mejor futbol, nos hace pensar en un panorama difícil para el ADSL.

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LOS EQUIPOS potosinos de la tercera división profesional que recién empezó su torneo han demostrado su buena organización. Se jugó la jornada dos y Las Brujas Soccer de Villa de Arriaga bajo el mando de su director técnico Alfredo González Tahuilán ganaron sus dos partidos, el primero golearon de visitantes al Atlético ECCA y el segundo de locales vencieron a la filial del Necaxa por la mínima. El Cefor Promotora San Luis que dirige el profesor Cesar Silva, su primer juego de visitante lo perdieron 0 a 1 con La Trica de mi Vida allá en Irapuato, pero en la jornada dos ganaron a la Universidad de Zacatecas 3 a 1. Bien por los representantes de San Luis en la TDP.

EL ASCENSO y descenso ya se politizó, ahora algunos políticos arribistas como es costumbre en ellos, ya buscan protagonismo y por que no decirlo convertirse en próceres de este tema. Ya la comisión nacional antimonopolio también se subió al barco y de oficio empezó a involucrarse en una investigación que seguramente dará dolores de cabeza a los dueños del futbol mexicano, ojalá sea para bien y se regresen el ascenso y descenso a la Liga Mx. Que tengan un excelente día.