logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Fotogalería

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

"Hormiga" González dónde ver su debut en la Europa League 2026

El partido se transmitirá en vivo por Claro Sports, ESPN y VIX este 16 de septiembre a las 13:00.

Por El Universal

Septiembre 15, 2026 05:22 p.m.
A
Hormiga González dónde ver su debut en la Europa League 2026
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 15 (EL UNIVERSAL).- Tras sumar minutos tanto en la liga griega como en la Copa de Grecia, Armando "Hormiga" González continúa ganando terreno en el Olympiacos, equipo que ha depositado su confianza en el delantero mexicano para reforzar su ataque ante las bajas por lesión que ha sufrido en las últimas semanas.

      Armando Hormiga González gana protagonismo en Olympiacos

      El atacante ha respondido de gran manera a esa oportunidad. Con actuaciones destacadas y goles importantes, González ha comenzado a demostrar el potencial que lo llevó al futbol europeo, mostrando cada vez mayor confianza dentro del terreno de juego y una mejor conexión con sus compañeros.

      Detalles del debut de Hormiga González en Europa League 2026

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El buen momento del exjugador de Chivas tendrá un nuevo desafío este miércoles, cuando dispute su primer partido en la Europa League 2026. El conjunto griego recibirá al Jagiellonia de Polonia en el Estadio Georgios Karaiskakis, en un encuentro que marcará el estreno del mexicano en una de las competencias más importantes del continente.

      A continuación, te compartimos todos los detalles del partido, incluyendo el horario y las opciones para verlo completamente en vivo.

      Horario y canal para ver el juego del mexicano

      Hora: 13:00 PM

      Fecha: 16 de septiembre

      Transmisión: Claro Sports, ESPN y VIX.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Hormiga González dónde ver su debut en la Europa League 2026
      Hormiga González dónde ver su debut en la Europa League 2026

      "Hormiga" González dónde ver su debut en la Europa League 2026

      SLP

      El Universal

      El partido se transmitirá en vivo por Claro Sports, ESPN y VIX este 16 de septiembre a las 13:00.

      Espí salva al Madrid en el descuento
      Espí salva al Madrid en el descuento

      Espí salva al Madrid en el descuento

      SLP

      EFE

      Elche remontó dos goles en los últimos 20 minutos, pero no pudo evitar la derrota

      Costa Rica busca renovar selección bajo mando de Fernando Batista
      Costa Rica busca renovar selección bajo mando de Fernando Batista

      Costa Rica busca renovar selección bajo mando de Fernando Batista

      SLP

      EFE

      Manfred Ugalde y otros jóvenes lideran la renovación del equipo nacional costarricense.

      Puebla vs Toluca: Horario y canales para ver el partido en vivo
      Puebla vs Toluca: Horario y canales para ver el partido en vivo

      Puebla vs Toluca: Horario y canales para ver el partido en vivo

      SLP

      El Universal

      El partido se jugará el 15 de septiembre a las 19:00 horas y será transmitido por ESPN y Disney+.