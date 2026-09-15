Beca Benito Juárez 2026: ¿Cuándo inicia el registro?

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 15 (EL UNIVERSAL).- Con la llegada de un nuevo ciclo escolar, está por iniciar la etapa de registro de la Beca Universal Benito Juárez dirigida a estudiantes de Educación Media Superior.

SEP anuncia fechas y requisitos para registro

La iniciativa impulsada por la Coordinación Nacional de Becas y la Secretaría de Educación Pública (SEP) brinda a los estudiantes de escuelas públicas un apoyo bimestral de 1,900 pesos con el objetivo de continuar y concluir sus estudios de manera satisfactoria.

Cabe mencionar que la convocatoria 2026 está dirigida a estudiantes de bachillerato de nuevo ingreso o, para quienes aún no cuentan con el apoyo económico. Los alumnos que ya son beneficiarios de la beca no requieren volver a realizar el registro.

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Proceso y documentos necesarios para solicitar la beca

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), el nuevo periodo de registro para la Beca Benito Juárez iniciará el próximo lunes 21 de septiembre y estará vigente hasta el miércoles 30 de septiembre.

Los estudiantes de Educación Media Superior podrán solicitar el apoyo económico a través de la página www.becabenitojuarez.gob.mx para recibir la beca durante los cinco bimestres del ciclo escolar anual y con un máximo de 40 meses de apoyo.

La lista de documentos que necesitan los estudiantes para solicitar Beca Benito Juárez este 2026, así como los de la madre, padre o tutor, en caso de que el beneficiario sea menor de edad es la siguiente.

Requisitos estudiantes:

- CURP

- Número de celular

- Correo electrónico

- Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela

- Comprobante de domicilio

De padres o tutores:

- CURP

- Identificación oficial digitalizada

- Número de celular

- Correo electrónico

Guía paso a paso de registro para solicitar la Beca Benito Juárez 2025

1. Inicia sesión o crea una cuenta en Llave MX.

2. Registra tus datos de estudiante.

3. Si eres menor de edad, registra los datos de tu padre o tutor.

4. Descarga tu comprobante de registro.

5. ¡Listo! La información entra en etapa de validación para continuar con el proceso.