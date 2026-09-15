Johan Vásquez vuelve a anotar gol en la clasificación del Genoa

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Johan Vásquez vuelve a ser determinante para el Genoa, al anotar el único gol que le dio la clasificación a su equipo a octavos de final de la Coppa Italia tras vencer al Suditor en juego de eliminación directa.

Johan Vásquez y su impacto en la temporada

El zaguero mexicano ha tenido un inicio de temporada increíble, ya que tan sólo hace unos días anotó en la victoria frente al Frosinone en Serie A, y a pesar de ser expulsado, el capitán del equipo se está convirtiendo en uno de los ídolos de la afición. Esta vez, además, marcó diferencia con pocos minutos en el campo de juego, ya que ingresó de cambio al minuto 80' en lugar de Sebastian Ota y tan sólo siete minutos después anotó el gol del triunfo.

Detalles del gol y reacción del público

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En un tiro de esquina por el costado derecho, David Puczka cobró al corazón del área y ahí apareció Vásquez para anotar con el sello de la casa: un gol de cabeza.

El zaguero de la Selección Mexicana volvió a festejar dándole un beso al escudo y arrodillándose frente a su afición, ya que el partido se jugó en el estadio Luigi Ferraris. Los fanáticos del Genoa ya lo reconocen como un jugador que puede cambiar el rumbo de un partido en cualquier momento, y el entrenador, el legendario Daniele De Rossi, lo reconoce otorgándole la cinta de capitán.