Restringen acceso al Zócalo; asistentes con brazalete tienen ingreso preferente
Personas trasladadas en autobuses aseguraron que el distintivo les fue entregado previamente
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CIUDAD DE MÉXICO.- El acceso a la plancha del Zócalo capitalino fue restringido con vallas metálicas durante los festejos por el 216 aniversario del inicio de la Independencia, mientras personas con brazaletes o distintivos recibieron facilidades para ingresar.
"¡Muestren el brazalete!", gritaba personal ubicado en los filtros de acceso. Otros asistentes portaban una calcomanía con las siglas "BNM".
Algunas personas señalaron que los distintivos les fueron entregados previamente y que debían mostrarlos para abordar los autobuses en los que fueron trasladadas al Centro Histórico. Hasta el momento, las autoridades no habían explicado quién organizó esos contingentes ni cuáles fueron los criterios para distribuir los brazaletes.
Desde temprana hora, miles de personas comenzaron a concentrarse en los alrededores de la Plaza de la Constitución para presenciar el concierto de Intocable y la ceremonia del Grito de Independencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
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El programa también incluyó las participaciones de José Alfredo Jiménez Medel, Legado de Grandeza y los tres ganadores del concurso México Canta, promovido por el Gobierno federal. El concierto de Intocable fue programado para las 21:45 horas y el inicio de la ceremonia oficial para las 22:50 horas.
Familias, turistas y grupos organizados avanzaron hacia el Zócalo desde las calles 5 de Mayo, José María Pino Suárez, 5 de Febrero, Tacuba, Isabel la Católica, 16 de Septiembre y Venustiano Carranza.
En los accesos de 5 de Mayo, 20 de Noviembre y Francisco I. Madero, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana revisaron mochilas y bolsas. Durante los filtros fueron retiradas latas de aerosol, sombrillas, cigarros y bebidas alcohólicas.
Las calles del Centro Histórico registraron una elevada afluencia de visitantes, puestos de comida y vendedores de banderas, sombreros, matracas y otros artículos alusivos a las fiestas patrias. También se observó propaganda de Morena, del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Entre los asistentes se encontraban turistas procedentes de Estados Unidos que llegaron desde la mañana para asegurar un lugar. Otros señalaron que acudieron principalmente para presenciar el espectáculo de Intocable y permanecerían en la plaza hasta concluir la ceremonia oficial.
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