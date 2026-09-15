logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Fotogalería

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Restringen acceso al Zócalo; asistentes con brazalete tienen ingreso preferente

Personas trasladadas en autobuses aseguraron que el distintivo les fue entregado previamente

Por El Universal

Septiembre 15, 2026 08:04 p.m.
A
Restringen acceso al Zócalo; asistentes con brazalete tienen ingreso preferente
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO.- El acceso a la plancha del Zócalo capitalino fue restringido con vallas metálicas durante los festejos por el 216 aniversario del inicio de la Independencia, mientras personas con brazaletes o distintivos recibieron facilidades para ingresar.

      Muestren el brazalete!", gritaba personal ubicado en los filtros de acceso. Otros asistentes portaban una calcomanía con las siglas "BNM".

      Algunas personas señalaron que los distintivos les fueron entregados previamente y que debían mostrarlos para abordar los autobuses en los que fueron trasladadas al Centro Histórico. Hasta el momento, las autoridades no habían explicado quién organizó esos contingentes ni cuáles fueron los criterios para distribuir los brazaletes.

      Desde temprana hora, miles de personas comenzaron a concentrarse en los alrededores de la Plaza de la Constitución para presenciar el concierto de Intocable y la ceremonia del Grito de Independencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El programa también incluyó las participaciones de José Alfredo Jiménez Medel, Legado de Grandeza y los tres ganadores del concurso México Canta, promovido por el Gobierno federal. El concierto de Intocable fue programado para las 21:45 horas y el inicio de la ceremonia oficial para las 22:50 horas.

      Familias, turistas y grupos organizados avanzaron hacia el Zócalo desde las calles 5 de Mayo, José María Pino Suárez, 5 de Febrero, Tacuba, Isabel la Católica, 16 de Septiembre y Venustiano Carranza.

      En los accesos de 5 de Mayo, 20 de Noviembre y Francisco I. Madero, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana revisaron mochilas y bolsas. Durante los filtros fueron retiradas latas de aerosol, sombrillas, cigarros y bebidas alcohólicas.

      Las calles del Centro Histórico registraron una elevada afluencia de visitantes, puestos de comida y vendedores de banderas, sombreros, matracas y otros artículos alusivos a las fiestas patrias. También se observó propaganda de Morena, del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum.

      Entre los asistentes se encontraban turistas procedentes de Estados Unidos que llegaron desde la mañana para asegurar un lugar. Otros señalaron que acudieron principalmente para presenciar el espectáculo de Intocable y permanecerían en la plaza hasta concluir la ceremonia oficial.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Restringen acceso al Zócalo; asistentes con brazalete tienen ingreso preferente
      Restringen acceso al Zócalo; asistentes con brazalete tienen ingreso preferente

      Restringen acceso al Zócalo; asistentes con brazalete tienen ingreso preferente

      SLP

      El Universal

      Personas trasladadas en autobuses aseguraron que el distintivo les fue entregado previamente

      Beca Benito Juárez 2026: ¿Cuándo inicia el registro?
      Beca Benito Juárez 2026: ¿Cuándo inicia el registro?

      Beca Benito Juárez 2026: ¿Cuándo inicia el registro?

      SLP

      El Universal

      Los interesados deben registrarse en www.becabenitojuarez.gob.mx y cumplir con requisitos específicos para acceder al apoyo.

      Motociclista denuncia acoso de pasajera en CDMX
      Motociclista denuncia acoso de pasajera en CDMX

      Motociclista denuncia acoso de pasajera en CDMX

      SLP

      El Universal

      El incidente provocó reacciones en redes sociales y debate sobre la seguridad y protección de conductores varones en plataformas digitales.

      ¿A qué hora será el Grito de Independencia en Palacio Nacional?
      ¿A qué hora será el Grito de Independencia en Palacio Nacional?

      ¿A qué hora será el Grito de Independencia en Palacio Nacional?

      SLP

      El Universal

      El desfile cívico militar se realizará el 16 de septiembre a las 10:00 horas en el Centro Histórico.