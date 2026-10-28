a todo pulso

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MUCHOS rumores se han desatado en cuanto a una supuesta venta por parte de Promotora de Espectáculos del Centro propiedad de la Familia Payán Espinosa, dueños del estadio Libertad Financiera. Con la venta del 57% de la tenencia accionaria que el Atlético de Madrid le hizo a la norteamericana Apollo Sport Capital en donde comparten copropiedad con Quantum Pacific Group, propiedad del magnate israelí Idan Ofer que tiene el 33%; cabe señalar que estos dos grupos de inversionistas, son eso, inversionistas y el manejo operativo del Atl. de Madrid sigue a cargo por un tiempo de Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo que también son dueños de un 10%.

QUE PASA con el Atlético de San Luis. Al ser parte de los activos del Atl. de Madrid el equipo mexicano también es copropiedad de Apollo y de Quantum, la familia Payán Espinosa conserva una parte importante de las acciones y Jacobo Payán es el presidente que junto con Miguel Ángel Gil tienen el manejo del club. Aquí es en donde nace todo; Gil y Jacobo están madurando un proyecto muy importante para el club. Recordemos que hace un tiempo la Federación Mexicana de Futbol estuvo a nada de realizar una negociación precisamente con Apollo Sport Capital, el entonces comisionado presidente Juan Carlos "La Bomba" Rodríguez había negociado una millonaria cantidad que Apollo invertiría en la FMF. Los clubes de la Liga MX recibirían una aportación muy significativa de recursos, es por eso que el ADSL planeó la construcción de una ciudad deportiva allá por los rumbos del aeropuerto. La operación y decisiones deportivas iban a seguir siendo de parte de la FMF y la Liga MX. Lo que no le pareció muy bien a varios clubes, entre ellos el San Luis, era que la FMF pretendía que el órgano de gobierno siguiera siendo el mismo que operaba, al no haber consenso total, "La Bomba" Rodríguez renunció a su cargo y el proyecto fue abortado, deteniendo con ello la inversión de la ciudad deportiva.

LA REALIDAD es que la Familia Payán no está vendiendo el estadio; lo cierto es que al ser socios se pretende crecer el valor del Atlético de San Luis inyectándole un capital importante como es un estadio, ni se pretende con esto obtener mayor número de acciones, se trata de incrementar el valor del club, es por eso que también se está retomando la intención de la ciudad deportiva, con esto el valor de la franquicia crece significativamente y es obvio que de lograr que este proyecto que se está gestionando se consolide con Apollo y Quantum, así el ADSL estará por muchos años más en la ciudad, ya que al contar con instalaciones deportivas y un estadio propios difícilmente se iría de SLP.

ES PROYECTO todavía no hay nada definido, es por eso que el club no ha hecho ningún pronunciamiento oficial, ya que está en etapa de gestión con los demás socios; sin duda es una muy buena estrategia por parte de Payán y Gil Marín, ya que de lograr que se fusione el estadio con el club y se logre la construcción de la ciudad deportiva, la franquicia del Atlético de San Luis tomaría un valor mucho mayor, se pediría a los socios que inyecten inversión al equipo y sobre todo garantizaría su permanencia en la plaza.

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DATO IMPORTANTE Apollo Sport Capital es filial de Apollo Global Management que es un fondo de inversión especializado en el deporte, es una gestora de inversiones que administra capital de distintos inversionistas y participa en otros activos en donde proporciona financiamiento como en los Yankees de New York de beisbol, en tenis en los torneos como el abierto de Madrid y el de Miami, entre otras importantes participaciones. Cabe señalar que el CEO de Apollo es Al Tylis que también es copropietario de manera personal del Necaxa de la Liga MX junto con Eva Longoria, Mesut Ötzil, Ryan Reynolds y algunos inversionistas más. Quantum Pacific Group también tiene inversiones en el futbol portugués, en deportes marítimos y desde hace ya un buen tiempo es accionista del Atlético de Madrid.

OJALÁ y este buen proyecto se pueda llevar a cabo por el bien del futbol de San Luis Potosí, Que tengan un excelente día.

ricardoperezamaral@hotmail.com