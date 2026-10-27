Regla de menores aprieta al Atlético de San Luis

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La Liguilla del fútbol mexicano está próxima a iniciar, lo que incrementa la relevancia de cada partido para los 18 clubes participantes. A medida que se acerca el cierre de la fase regular, varios equipos se encuentran en una situación crítica en relación con la obligación de cumplir con la regla de minutos de menores, que establece un total de 1,170 minutos a ser utilizados en jugadores jóvenes a lo largo del torneo. Hasta la fecha, más de la mitad de los equipos en la Liga MX aún no han alcanzado el mínimo de minutos requeridos.

Hasta ahora, solo Tijuana, Atlante, Necaxa, América, Atlas, Chivas, Pachuca y Pumas han logrado cumplir con esta norma. En términos de minutos acumulados, Tijuana lidera la lista con 2,201 minutos, seguido por Atlante con 1,983 y Necaxa con 1,940. América, Atlas, Chivas, Pachuca y Pumas han alcanzado cifras que les permiten estar en cumplimiento, mientras que algunos equipos como:

Atlético San Luis

Toluca

Santos

León

Puebla

Tigres

FC Juárez

Querétaro

Monterrey

todavía no han llegado al umbral establecido.

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Particularmente, los conjuntos de Atlético San Luis, Toluca y Cruz Azul están en una posición crítica, ya que deben redoblar esfuerzos para cumplir con esta exigencia en las últimas jornadas. Por otro lado, Monterrey, Gallos Blancos, Bravos y los Tigres de San Nicolás de los Garza enfrentan una necesidad urgente de sumar minutos. Quedan solo tres jornadas de la fase regular, aunque algunos equipos, como Monterrey y Querétaro, disponen de partidos pendientes.

Mientras que Tijuana y América, que ya han cumplido con la normativa, tienen un partido adicional por jugar, los demás deberán concentrar sus esfuerzos en esta meta. La presión aumenta a medida que se aproxima el cierre de la temporada Apertura 2026, y cada minuto cuenta para los clubes que buscan asegurar su lugar en la Liguilla.