PAN denuncia a Taddei ante la FGR

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El líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala. Esta acción se fundamenta en acusaciones de corrupción que habrían tenido lugar durante su gestión de tres años al frente del organismo electoral.

El acto tuvo lugar este martes en la FGR, ubicada en la colonia Doctores de la Ciudad de México, donde Romero Herrera estuvo acompañado por miembros del Comité Ejecutivo del partido y diputados. En su intervención, el líder panista solicitó a la Fiscalía que se investiguen los presuntos actos de corrupción y conflictos de interés asociados a la administración de Taddei Zavala, a quien se le han señalado irregularidades en la adjudicación de contratos de gran cuantía al empresario José Alfredo Hernández Casillas.

Romero Herrera enfatizó la importancia de abordar este tema antes de las próximas elecciones, argumentando que es fundamental eliminar cualquier preocupación sobre la legitimidad de la autoridad electoral. También mencionó que, durante la gestión de Taddei, se produjeron manifestaciones de corrupción y conflicto de interés que culminaron con la renuncia de su titular, sugiriendo que un cambio en la encabezadura del INE no es suficiente para pasar por alto estos señalamientos.

El líder del PAN destacó que la denuncia busca que la FGR amplíe sus indagaciones, abarcando los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Órgano Interno de Control del INE, relacionados con la gestión de Taddei. Solicita que se auditen los gastos del INE para conocer con precisión el uso de los fondos públicos, incluyendo la evaluación de los contratos financiados y los integrantes del servicio profesional electoral, con el objetivo de detectar posibles irregularidades.

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Asimismo, Roberto Gil Zuarth, integrante del partido, indicó que la denuncia incluye presuntos delitos como:

El uso ilícito de atribuciones

de atribuciones Ejercicio abusivo de funciones

Cohecho

Peculado

Asociación delictuosa.

Gil Zuarth afirmó que la denuncia retrata una estructura criminal que no se limita a unos pocos funcionarios, sino que involucra a diversas personas tanto físicas como morales, que habrían participado en la ejecución de contratos fraudulentos y en la simulación de procesos de contratación en beneficio de ciertas empresas.

La denuncia presentada representa un nuevo capítulo en las tensiones políticas en torno a la administración electoral en México, resaltando la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.