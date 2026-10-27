Checo quiere alargar su carrera con Cadillac

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Sergio 'Checo' Pérez, piloto mexicano, continuará su trayectoria en la escudería Cadillac, donde inicialmente firmó un contrato por dos años. Sin embargo, Pérez ha expresado su deseo de permanecer más tiempo en la Fórmula Uno y con el equipo estadounidense, señalando su motivación para mejorar y desarrollar el proyecto. "Tengo la motivación de seguir y de mejorar este proyecto", comentó el piloto, añadiendo que su ambición es contribuir al crecimiento del equipo en la próxima temporada.

Reconoció que el tiempo limitado que tiene para implementar cambios podría ser un obstáculo para alcanzar sus objetivos. Además, Pérez está consciente de la necesidad de consolidar el equipo y estableció que su mayor reto es avanzar con Cadillac, un proyecto que comienza desde cero. La colaboración con el finlandés Valtteri Bottas ha sido significativa, aunque su potencial salida del equipo es una situación que inquieta a Pérez. Considera a Bottas un gran piloto con un historial destacado en la Fórmula Uno. A pesar de que la decisión no está en sus manos, expresó su anhelo de que el finlandés continúe, argumentando que su contribución es fundamental para el desarrollo del equipo.

La temporada debut de Cadillac en la Fórmula Uno ha tenido matices positivos, superando en algunos aspectos las expectativas iniciales. Pérez ha destacado dentro del equipo, mostrando un mejor rendimiento en comparación con su compañero, aunque han enfrentado problemas recurrentes con el monoplaza MAC-26, lo que ha dificultado los resultados esperados en esta primera campaña. Aceptó que iniciar un proyecto desde cero en el automovilismo es complejo, pero se mostró optimista respecto al futuro. "Tengo la confianza de que el próximo año estemos bastante sólidos como equipo y peleando por resultados importantes en la F1", afirmó.

El trabajo para mejorar el rendimiento de Cadillac está en curso. Pérez subrayó que, debido a la magnitud de la organizacion, los resultados pueden tomar tiempo. "Hay que empujar en todos los departamentos", comentó, resaltando que la estructura de estas empresas implica que los cambios no son inmediatos. Además, contrastó su función actual con su experiencia previa en Red Bull, señalando que en Cadillac sus opiniones son valoradas y tienen un impacto relevante en las decisiones del equipo. Así, el piloto mexicano continúa su compromiso con el desarrollo de Cadillac en la Fórmula Uno.

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