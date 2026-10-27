César Bono volverá al quirófano tras extirparle tumor

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César Bono se someterá a una nueva cirugía en el ojo izquierdo el 25 de noviembre, después de haberse realizado una operación para la extirpación de un tumor del párpado. El actor, conocido por su papel en la serie "Vecinos", dio a conocer la fecha y la hora de la intervención durante su participación en el programa "Hoy", programada para las 16:00 horas. Bono comentó que los resultados sobre la naturaleza del tumor, si es benigno o maligno, serán comunicados posteriormente, presumiblemente antes de la operación.

Recientemente, en una entrevista con EL UNIVERSAL, Bono hizo hincapién que no ha perdido el ojo, aclarando que había surgido confusión respecto a su estado de salud tras la primera intervención. "Sí me voy a recuperar, pero quiero aclarar que no perdí el ojo. Lo que me quitaron fue un poco de párpado, tanto de arriba como de abajo, lo que dificulta abrirlo completamente", explicó.

El actor narró que el proceso comenzó cuando descubrió una pequeña protuberancia en el párpado izquierdo. Inicialmente, no le prestó mucha atención, pero tras la insistencia de sus hijos para que consultara a un especialista, decidió visitar a un dermatólogo. El médico le informó que el bulto era un tumor y que era necesario proceder a su extirpación.

La primera cirugía se llevó a cabo el 16 de octubre en una clínica especializada en salud ocular. Bono describió que, tras la operación, experimentó un dolor intenso, aunque este ya ha desaparecido. No obstante, mencionó que le resulta incómodo ver con un solo ojo debido al parche de gasa que le han colocado. "Ya no duele, pero es molesto ver con un solo ojo, por el parche de gasa", indicó.

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La presencia del parche fue el origen de diversas especulaciones en torno a su salud ocular. A pesar de esta situación, César Bono continúa realizando sus actividades laborales mientras avanza en su proceso de recuperación. El actor se mantiene activo en el medio, a pesar de los desafíos que enfrenta en su salud.