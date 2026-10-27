Rafa Márquez sigue su recorrido con el Atlante

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El director técnico de la Selección Mexicana de fútbol, Rafael Márquez, llevó a cabo una visita al entrenamiento del equipo Atlante, como parte de un programa de trabajo que incluye a los 18 clubes de la Liga MX.

A su llegada, la delegación fue recibida por:

El presidente del Atlante , Emilio Escalante Méndez

, Su vicepresidente, Emilio Escalante G.

El director deportivo Jorge Santillana

Felipe Escalante , miembro de la directiva

, miembro de la directiva El director técnico Miguel Herrera.

Esta actividad forma parte de un plan de Márquez para visitar diversos clubes de la Liga MX, habiendo ya estado en:

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Tigres

Monterrey

América

Chivas

Atlas.

La continuidad de este programa de visitas es fundamental para la preparación del equipo nacional de cara a próximos compromisos internacionales, además de fomentar la relación entre la administración de la selección y las instituciones deportivas que forman parte de la liga.