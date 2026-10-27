Rafa Márquez sigue su recorrido con el Atlante
El seleccionador se reunió con Miguel Herrera y la directiva como parte de sus visitas a clubes.
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El director técnico de la Selección Mexicana de fútbol, Rafael Márquez, llevó a cabo una visita al entrenamiento del equipo Atlante, como parte de un programa de trabajo que incluye a los 18 clubes de la Liga MX.
A su llegada, la delegación fue recibida por:
- El presidente del Atlante, Emilio Escalante Méndez
- Su vicepresidente, Emilio Escalante G.
- El director deportivo Jorge Santillana
- Felipe Escalante, miembro de la directiva
- El director técnico Miguel Herrera.
Esta actividad forma parte de un plan de Márquez para visitar diversos clubes de la Liga MX, habiendo ya estado en:
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- Tigres
- Monterrey
- América
- Chivas
- Atlas.
La continuidad de este programa de visitas es fundamental para la preparación del equipo nacional de cara a próximos compromisos internacionales, además de fomentar la relación entre la administración de la selección y las instituciones deportivas que forman parte de la liga.
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