Congreso revisará en comisiones apoyo al transporte urbano

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Las comisiones del Congreso del Estado analizarán la propuesta de destinar una partida del presupuesto estatal de 2027 a mejorar el transporte urbano, informó el presidente de la Directiva, Luis Fernando Gámez Macías.

El legislador señaló que la revisión deberá centrarse en los beneficios para los usuarios y en las condiciones necesarias para ofrecer un servicio seguro, eficiente, moderno y amigable con el medio ambiente.

"Habrá que ver qué es lo que plantean las comisiones y, por supuesto, cuál es la manera en la que podemos impulsar un transporte seguro para la población", expresó.

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Pide cuidar el gasto de las familias

Gámez Macías explicó que, durante un diálogo con permisionarios, estos le plantearon dificultades económicas posteriores a la pandemia. Aunque consideró comprensible su situación, sostuvo que el transporte debe garantizar eficiencia y seguridad para quienes lo utilizan, principalmente las mujeres.

El diputado también se pronunció por evitar incrementos que afecten la economía familiar.

"Hoy por hoy la economía familiar depende de no tener mayores movimientos en su gasto diario. Eso es lo que todos debemos cuidar", manifestó.

De acuerdo con el legislador, el transporte público es fundamental para 300 mil habitantes de la zona metropolitana de San Luis Potosí, por lo que la propuesta deberá analizarse con transparencia.

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Capacitación y renovación de unidades

Gámez Macías recordó que la legislación local contempla la capacitación de permisionarios y conductores, así como la renovación de unidades cada diez años.

En ese sentido, pidió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mantener un diálogo permanente con los prestadores del servicio para atender estas disposiciones y las necesidades de la población.

"Estamos desfasados algunos años en ese rubro y la ley ya plantea cómo debe atenderse este servicio", señaló.

El legislador añadió que deben existir alternativas de transporte para que los usuarios puedan elegir la opción que mejor responda a sus necesidades.