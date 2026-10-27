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Movilización policial en CBTIS 46 por presunta venta de droga

Padres acusaron a un alumno de vender sustancias ilícitas a su hijo

Por Huasteca Hoy

Octubre 27, 2026 10:47 p.m.
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Movilización policial en CBTIS 46 por presunta venta de droga
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      CIUDAD VALLES. Un reporte de presunta agresión contra un estudiante movilizó a policías y socorristas al CBTIS 46. En el lugar, un padre de familia negó haber golpeado a alguien y, junto con su pareja, señaló que otro alumno presuntamente le vendió droga a su hijo dentro del plantel.

      La movilización ocurrió alrededor de las 19:00 horas de este martes, cuando llegaron agentes de la Policía Municipal y de la Guardia Civil Estatal, así como socorristas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

      El aviso indicaba que un adulto ajeno a la institución había golpeado a un estudiante. Sin embargo, a los oficiales no se les permitió ingresar al plantel y dialogaron afuera con la pareja.

      Padres señalan a un compañero de su hijo

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      Los padres explicaron que detectaron un comportamiento inusual en su hijo, quien estudia en el CBTIS 46, por lo que decidieron realizarle una prueba antidoping. Según su versión, el resultado fue positivo al consumo de sustancias ilícitas.

      Al preguntarle dónde las había conseguido, el joven les habría dicho que un compañero se las vendió dentro de la escuela.

      Por ello, acudieron al plantel para exponer la situación al director y confrontar al alumno señalado. Afirmaron que el directivo no quiso atenderlos y que tampoco les permitieron acercarse al estudiante. El personal de la institución solicitó la presencia policial.

      La pareja también acusó al director de permitir la compraventa de drogas entre alumnos. Ese señalamiento no fue corroborado; en la información disponible tampoco se cuenta con la versión de las autoridades escolares.

      Les recomiendan acudir a la Fiscalía

      Tras escuchar a los padres, los oficiales les indicaron que, al no existir flagrancia respecto de la presunta venta de sustancias, no podían intervenir en ese momento y les recomendaron presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

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