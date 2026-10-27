Senado debate ingresos y deuda para 2027

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El pleno del Senado ha comenzado el debate sobre la Miscelánea Fiscal, que engloba propuestas para la modificación de la Ley Federal de Derechos, la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley de Ingresos para el año 2027. Durante la sesión ordinaria de este martes, se anticipa la aprobación de la Ley de Ingresos, que contempla un total de 10.636 billones de pesos, de los cuales 6.264 billones provienen de ingresos tributarios.

Se prevé también la autorización de un endeudamiento neto interno por parte del Gobierno Federal, que ascenderá a 1.7 billones de pesos, así como un endeudamiento externo de 13 mil 500 millones de dólares. El dictamen, que fue previamente avalado por la Cámara de Diputados y ratificado en las comisiones del Senado, mantiene la política de no establecer nuevos impuestos ni incrementar las tasas generales del impuesto al valor agregado (IVA) o del impuesto sobre la renta (ISR). El enfoque principal radica en el combate a la evasión fiscal y en la eficiencia recaudatoria.

El senador Miguel Ángel Yunes Márquez enfatizó que los tres dictámenes tienen como objetivo establecer un marco de ingresos públicos que se base en la legalidad, la certeza jurídica y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Durante su intervención, destacó que la modificación a la Ley del Impuesto Sobre la Renta busca, en primera instancia, facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales para ciertos contribuyentes, al tiempo que se pretende robustecer los mecanismos destinados a prevenir la evasión y la elusión fiscal.

El avance de esta Miscelánea Fiscal es significativo en el contexto económico actual, ya que establece directrices claras para los ingresos del Estado y resalta la importancia de un sistema fiscal más equitativo y eficiente. La sesión de hoy en el Senado puede marcar un paso importante hacia la consolidación de estas políticas fiscales, que tendrán repercusiones en la recaudación de ingresos del país.

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