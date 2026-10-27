Maribel Guardia: vivo una "telenovela de terror"

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Maribel Guardia ha estado enfrentando una serie de difíciles situaciones desde 2023, tras la muerte de su hijo Julián Figueroa. La actriz y cantante de 67 años ha expresado su pesar y el desgaste emocional que ha experimentado a raíz de esta pérdida, así como de las disputas legales con su exnuera, Imelda Garza.

Recientemente, Maribel Guardia presentó una denuncia contra Garza por presuntos delitos relacionados con la salud de Julián, luego de que esta revelara en un podcast que administraba medicamentos psiquiátricos a su hijo, los cuales estaban prohibidos por los médicos. En distintas declaraciones, Guardia ha manifestado su agotamiento y tristeza por la situación, enfatizando que, a pesar de las acusaciones, no busca la custodia de su nieto. "Nunca he querido la custodia de mi nieto. Amo a ese niño con el alma, todos los días rezo por él y sé que Julián lo cuida desde donde está", comentó.

La intérprete ha descrito su vida como una "telenovela de terror", refiriéndose a los constantes desafíos que ha enfrentado desde la muerte de su hijo. En sus palabras, "es muy duro y desgastante; son golpes muy difíciles que tengo que enfrentar cada día, apoyándome en Dios".

Además, Guardia ha solicitado privacidad, subrayando que esta historia, que podría resultar increíble en un guion, es su realidad. La situación en la que se encuentra ha captado la atención de los medios de comunicación, quienes han seguido de cerca el conflicto entre la actriz y su exnuera, lo que ha generado un mayor escrutinio sobre su vida personal.

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El caso ha resurgido en la opinión pública, acentuando la difícil realidad que ha tenido que afrontar Maribel Guardia tras la pérdida de su hijo y las tensiones familiares subsiguientes. A medida que continúen las batallas legales, la actriz sigue lidiando con el dolor de su pérdida y las complicaciones legales que la rodean.