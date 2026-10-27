Checo luce casco especial para su Gran Premio 300

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Con la proximidad del Gran Premio de la Ciudad de México, la atención no solo se centra en la participación de Sergio Pérez, sino también en el casco que utilizará durante esta ocasión. Este evento será significativo, ya que el piloto mexicano competirá en su Gran Premio número 300. En colaboración con General Motors, Checo ha diseñado un casco que, según él, es el que más le ha gustado, destacando su elegancia en un sobrio color blanco con el número 300 en la parte inferior delantera.

El diseño del casco ha sido fruto de un arduo trabajo en conjunto con su equipo, y Pérez ha destacado que esta pieza representa aspectos importantes de la cultura mexicana. Durante una presentación, el piloto compartió su entusiasmo, señalando que este casco refleja su identidad y orgullo nacional. Además, reveló que dedica especial atención a la creación de su casco para este evento, superando su interés por los diseños utilizados en otras competencias.

La espera de Pérez por participar en el Gran Premio de México ha sido notable, especialmente tras su ausencia en la edición anterior del evento. Si bien expresó que la experiencia de ver la competencia desde casa fue inusual, reveló que lo que más extrañó fue el apoyo y cariño de sus aficionados. En varias ocasiones, mostró su aprecio hacia aquellos que lo respaldan, asegurando que el apoyo del público es fundamental para él.

Este año, su regreso se celebrará con un Show Run en Paseo de la Reforma, lo que permitirá a Pérez interactuar más estrechamente con sus seguidores. El piloto considera que su retorno a México es un momento significativo y un sueño cumplido, especialmente al poder compartirlo con una afición que siempre lo ha respaldado, tanto en los momentos buenos como en los difíciles. El evento promete ofrecer emociones y un ambiente festivo, en el que el público podrá disfrutar de la presencia de uno de sus principales exponentes en la Fórmula 1.

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