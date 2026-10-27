logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GP México: Checo Pérez celebra 300 carreras de F1

Fotogalería

GP México: "Checo" Pérez celebra 300 carreras de F1

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Checo luce casco especial para su Gran Premio 300

El piloto eligió un diseño blanco con referencias a la cultura mexicana para su regreso ante la afición nacional.

Por El Universal

Octubre 27, 2026 06:07 p.m.
A
Checo luce casco especial para su Gran Premio 300
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Con la proximidad del Gran Premio de la Ciudad de México, la atención no solo se centra en la participación de Sergio Pérez, sino también en el casco que utilizará durante esta ocasión. Este evento será significativo, ya que el piloto mexicano competirá en su Gran Premio número 300. En colaboración con General Motors, Checo ha diseñado un casco que, según él, es el que más le ha gustado, destacando su elegancia en un sobrio color blanco con el número 300 en la parte inferior delantera.

      El diseño del casco ha sido fruto de un arduo trabajo en conjunto con su equipo, y Pérez ha destacado que esta pieza representa aspectos importantes de la cultura mexicana. Durante una presentación, el piloto compartió su entusiasmo, señalando que este casco refleja su identidad y orgullo nacional. Además, reveló que dedica especial atención a la creación de su casco para este evento, superando su interés por los diseños utilizados en otras competencias.

      La espera de Pérez por participar en el Gran Premio de México ha sido notable, especialmente tras su ausencia en la edición anterior del evento. Si bien expresó que la experiencia de ver la competencia desde casa fue inusual, reveló que lo que más extrañó fue el apoyo y cariño de sus aficionados. En varias ocasiones, mostró su aprecio hacia aquellos que lo respaldan, asegurando que el apoyo del público es fundamental para él.

      Este año, su regreso se celebrará con un Show Run en Paseo de la Reforma, lo que permitirá a Pérez interactuar más estrechamente con sus seguidores. El piloto considera que su retorno a México es un momento significativo y un sueño cumplido, especialmente al poder compartirlo con una afición que siempre lo ha respaldado, tanto en los momentos buenos como en los difíciles. El evento promete ofrecer emociones y un ambiente festivo, en el que el público podrá disfrutar de la presencia de uno de sus principales exponentes en la Fórmula 1.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Checo luce casco especial para su Gran Premio 300
      Checo luce casco especial para su Gran Premio 300

      Checo luce casco especial para su Gran Premio 300

      SLP

      El Universal

      El piloto eligió un diseño blanco con referencias a la cultura mexicana para su regreso ante la afición nacional.

      Rafa Márquez sigue su recorrido con el Atlante
      Rafa Márquez sigue su recorrido con el Atlante

      Rafa Márquez sigue su recorrido con el Atlante

      SLP

      El Universal

      El seleccionador se reunió con Miguel Herrera y la directiva como parte de sus visitas a clubes.

      Ochoa apuesta por los nuevos talentos
      Ochoa apuesta por los nuevos talentos

      Ochoa apuesta por los nuevos talentos

      SLP

      El Universal

      Tras su retiro, busca impulsar la proyección internacional de jóvenes futbolistas y seguir ligado al América.

      Guillermo Ochoa anuncia nueva faceta para apoyar al América
      Guillermo Ochoa anuncia nueva faceta para apoyar al América

      Guillermo Ochoa anuncia nueva faceta para apoyar al América

      SLP

      El Universal

      El exarquero mundialista se aleja de roles técnicos y apuesta por el crecimiento de nuevos talentos.