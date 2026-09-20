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Acuerdan Pistons y Thompson extensión de contrato

Por AP

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
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Acuerdan Pistons y Thompson extensión de contrato
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      Los Pistons de Detroit llegaron a acuerdo para extender el contrato de Ausar Thompson por cinco años y 155 millones de dólares, según una persona familiarizada con la situación.

      La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el sábado porque el acuerdo no había sido anunciado. ESPN informó primero sobre el acuerdo. 

      Con poco más de una semana antes de que comience el campamento de entrenamiento, los Pistons no han vuelto a firmar al agente libre restringido Jalen Duren. Detroit seleccionó a Thompson procedente del programa de desarrollo Overtime Elite en 2023 con la quinta selección y se ha convertido en uno de los mejores defensores de la NBA.

      Houston seleccionó a su hermano gemelo, Amen Thompson, con la cuarta selección, y se convirtieron en el primer par de gemelos elegido entre los 10 primeros en el mismo draft.

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