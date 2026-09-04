Acusa FIFA campaña de desprestigio

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La FIFA acusó a la UEFA de llevar a cabo una "campaña de desprestigio", mediante un escrito judicial presentado el jueves sobre el fallido plan del presidente de esa primera organización Gianni Infantino para vender participaciones en la Copa del Mundo y otras competiciones.

La semana pasada, la UEFA presentó solicitudes para la obtención de pruebas vinculadas a la propuesta de Infantino en tres tribunales de Estados Unidos.

"Aunque estas solicitudes se presentan como escritos legales con encabezados y números de expediente, son poco más que comunicados de prensa en apoyo adicional de la campaña de desprestigio lanzada por la UEFA contra la FIFA y su dirigencia", sostuvo el organismo rector del fútbol mundial en un escrito presentado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Colorado.

El escrito de la FIFA en Colorado, interpuesto el jueves, fue una moción para intervenir, en la que pidió que el proceso de obtención de pruebas se aplace o se deje sin efecto.

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Una de las solicitudes de la UEFA para la obtención de pruebas se presentó en el Distrito Sur de Nueva York y busca la divulgación de documentos de Josh Kushner y su firma de inversión Thrive Capital Management. Kushner es el hermano menor de Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

Thrive participó en la propuesta FIFA Forward Enterprise (FFE), planteada por Infantino para vender participaciones de la Copa del Mundo a capital privado por 4.200 millones de dólares. La FIFA retiró la propuesta el 1 de agosto, apenas unos días después de que se hizo pública, tras una intensa reacción adversa.

Otros escritos judiciales que buscan la obtención de pruebas relacionadas con la venta de participaciones de la Copa del Mundo se presentaron en Florida, donde la FIFA tenía su base operativa para el Mundial de 2026, y en Colorado, contra un asesor de Infantino, Greg Maffei, quien en su momento fue director ejecutivo de Liberty Media.

En una declaración hecha el lunes al medio Axios, Kushner defendió la propuesta, pero señaló que no anticipó la reacción en contra.

"Aunque respaldamos las motivaciones de FFE, no supimos valorar la dinámica política del fútbol global y hasta dónde llegarían algunos", reconoció Kushner. "Thrive tiene un largo historial de ser un socio para todos los actores. Si hubiéramos sabido en qué se convertiría esto, no nos habríamos involucrado".