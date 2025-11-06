logo pulso
Adidas presenta el nuevo jersey de la Selección Mexicana en evento exclusivo

Mikel Arriola y Henry Martín destacaron la importancia de representar a México en un Mundial

Por El Universal

Noviembre 06, 2025 07:13 a.m.
A
Una auténtica fiesta se vivió en el lanzamiento de la nueva playera de la Selección Mexicana de Futbol, la que utilizará en la próxima Copa del Mundo 2026.

Si bien la indumentaria ya había sido revelada por la mañana de este miércoles, Adidas procuró que el lanzamiento oficial fuera especial.

En presencia de Javier Aguirre y su cuerpo técnico, Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) habló sobre la identidad que representa portar la playera de la Selección Mexicana en un Mundial, y más, sobre lo que significa llevar en el pecho el Calendario Azteca o Piedra del Sol.

Henry Martín, Ramón Juárez y Marcel Ruiz presentaron oficialmente el nuevo jersey del Tricolor e Israel Reyes habló sobre la posibilidad de disputar un Mundial en casa, como será el de 2026.

Exjugadores como Pavel Pardo o Alberto García Aspe también asistieron al lanzamiento del nuevo jersey. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, también estuvo en el evento y posó con la camiseta Tricolor.

El jersey ya se encuentra a la venta; sin embargo, directivos de Adidas revelaron que conforme se acerque la gran fiesta irán revelando más indumentaria de la Selección Mexicana.

Manga larga versión jugador: 3,199

Manga larga aficionado: 2,299

Versión aficionado: 1,999

Versión jugador: 2,999

El jersey para mujer tiene un costo de 1,999

Versión larga de niños: 1,799

Versión de jugador de niños: 2,499

