Los Nets consiguen su primer gane

Por AP

Noviembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Los Nets consiguen su primer gane

INDIANÁPOLIS.- Michael Porter Jr. anotó 32 puntos y consiguió 11 rebotes por los Nets de Brooklyn, quienes se repusieron tras la pérdida de su líder anotador Cam Thomas para lograr su primera victoria de la temporada, 112-103 como visitantes sobre los Pacers de Indiana.

Porter encestó diez de 20 tiros, incluidos cuatro triples. Los Nets se alejaron en el último cuarto de un duelo de rachas que presentó 12 volteretas en el marcador y diez empates. Su última jugada de tres puntos puso a los Nets adelante por 110-103 con 22,1 segundos restantes.

La contribución de Porter resultó particularmente valiosa después de que Thomas, quien llegó con un promedio de 24,4 puntos, se marchó a mitad del primer cuarto por un problema de rigidez en los isquiotibiales.

Es la misma dolencia que lo limitó a 25 juegos la temporada pasada. Los Nets, que habían perdido los primeros siete compromisos de esta temporada, tuvieron otros cuatro jugadores con cifras de dos dígitos. Nic Claxton anotó 18, Noah Clowney sumó 17, Tyrese Martin 16 y Terance Mann 15.

Los Pacers, que ahora también tienen un récord de 1-7, fueron liderados por los 23 puntos y nueve asistencias de Pascal Siakam. Ben Sheppard anotó 18.

