Caen 0.5% pasajeros en el AIFA

Ciudad de México.- El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) comenzó a perder pasajeros de cara a las vacaciones de invierno y a meses de que arranque el Mundial de Futbol 2026.

La terminal de Santa Lucía, en el Estado de México, transportó a 547 mil usuarios durante septiembre, 0.5% menos que en el mismo mes del año pasado y fue la caída más severa desde que se inauguró en marzo de 2022.

El descenso se deriva de los vuelos internacionales, cuyo tráfico se desplomó 19% y lleva seis meses al hilo a la baja, mientras las operaciones nacionales aumentaron 0.9%, indican registros de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

El AIFA, a cargo del general Isidoro Pastor Román, busca ser una solución a la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuyas instalaciones atendieron a 3.5 millones de viajeros en septiembre, seis veces lo transportado por el aeropuerto Felipe Ángeles.

La terminal mexiquense funciona como aeropuerto de conexión y refleja la menor llegada de visitantes internacionales, principalmente de Estados Unidos, explicó por su parte el analista del sector de aviación en Verum, Jonathan Félix.

Desde su punto de vista, los estadounidenses dejaron de venir a México por la depreciación del dólar y la desaceleración de la economía de su país, así como la percepción de inseguridad.

“El miedo por la violencia impacta el turismo internacional, pero no de manera inmediata, ya que el efecto negativo tiene un rezago de uno a tres meses”, dijo el analista.

En septiembre, los aeropuertos mexicanos recibieron un total de 652 mil turistas provenientes de Estados Unidos, lo que significó una disminución de 6.8% frente al mismo mes de 2024, indican cifras de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación.

El martes de la semana pasada, el Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció que, a partir de mañana 7 de noviembre, no autoriza que operen más las rutas que tiene Aeroméxico desde el AIFA hacia Houston y McAllen.

Tampoco que Aeroméxico, Volaris y Viva arranquen 11 nuevas rutas durante los siguientes dos meses como estaba planeado, nueve de las cuales saldrían del Felipe Ángeles con Viva y las dos restantes partirían del aeropuerto Benito Juárez.