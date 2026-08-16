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ADSL a recuperar el rumbo ante América

Por Romario Ventura

Agosto 16, 2026 03:00 a.m.
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ADSL a recuperar el rumbo ante América
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      El Atlético de San Luis tendrá este domingo una complicada prueba en la Liga MX cuando visite al Club América en el Estadio Azteca, en partido correspondiente a la jornada 4 del torneo Apertura 2026, programado para las 17:00 horas.

      El conjunto potosino regresará a la actividad de la Liga MX después de su participación en la Leagues Cup 2026, donde quedó eliminado tras empatar 2-2 ante Orlando City y perder el punto extra en la tanda de penales. Ahora, el equipo dirigido por Diego Mejía buscará dejar atrás ese resultado y reencontrarse con la victoria.

      El compromiso representa una prueba importante para Atlético de San Luis, que tendrá enfrente a unas Águilas del América que llegan con confianza, luego de avanzar a los cuartos de final de la Leagues Cup y mantenerse invictas en el campeonato mexicano.

      Los antecedentes entre ambos clubes muestran una marcada ventaja para el conjunto capitalino. De acuerdo con los registros proporcionados, América y Atlético de San Luis se han enfrentado en 19 ocasiones, con 13 victorias para las Águilas y seis para los potosinos, sin empates.

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      Sin embargo, el antecedente más reciente puede servir como motivación para el conjunto rojiblanco, ya que el último enfrentamiento entre ambos equipos terminó con triunfo del Atlético de San Luis por 0-2 como visitante en el Estadio Ciudad de los Deportes el pasado 14 de enero de 2026.

      Aquella victoria demostró que el cuadro potosino es capaz de competir y obtener resultados positivos en territorio americanista, por lo que buscará repetir la historia este domingo.

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