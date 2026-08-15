Atlético de Madrid evalúa préstamo de Obed Vargas
Tres clubes españoles de Primera División muestran interés en el mediocampista mexicano
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Desde su llegada al Atlético de Madrid, Obed Vargas ha enfrentado la gran dificultad de asentarse en la escuadra dirigida por Diego Simeone, por lo que en esta temporada apuntaría a salir del cuadro Colchonero.
Competencia en el mediocampo del Atlético de Madrid
Aunque el mexicano ha sido constante en la pretemporada del equipo madrileño, sumando una buena cantidad de minutos en la pretemporada, pero la contratación y la "sobrepoblación" en el mediocampo empujaría al tricolor a buscar otro destino.
Obed tiene frente a él la competencia del legendario Koke, capitán de los colchoneros, Morten Hjumland (recién llegado al club), Pablo Barrios, Johnny Cardoso y Rodrigo Mendoza.
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Interés de clubes españoles y posible préstamo
De acuerdo con reportes de la prensa española, el mexicano de 21 años ha despertado el interés de tres clubes de la Primera División para sumarlo a sus filas.
El Real Betis, Getafe y Valencia se colocan como los tres equipos que buscarían la firma del mundialista con México en 2026. El Atleti vería con buenos ojos prestar al mexicano para que siga sumando minutos en el máximo circuito de España.
De momento, el mexicano sigue dentro de la plantilla colchonera que debuta el miércoles en LaLiga frente al Málaga, donde podría sumar minutos.
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