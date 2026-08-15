Liga MX: Todos los juegos de este sábado

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La Liga MX ya está de regreso después de unos días de ausencia por la disputa de la Leagues Cup que obligó a pausar el torneo local. Este sábado arranca la Jornada 4 del Apertura 2026 con una triple cartelera de partidos.

Liga MX jornada 4 Apertura 2026: partidos y horarios

Para comenzar la actividad sabatina está el duelo entre el Atlante y el Toluca en el estadio Banorte a las 17:00 horas del centro de México. Los Potros de Hierro quieren sorprender a los Diablos Rojos para continuar con su buen paso en su regreso a la Primera División del futbol mexicano.

Una vez finalizado el encuentro en la capital, el balón rodará en el estadio BBVA con el duelo entre los Rayados de Monterrey y los bravos de Juárez. Los regiomontanos se mantienen en la pelea entre los primeros cinco puestos de la clasificación; mientras que los fronterizos navegan en la parte baja de la tabla.

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Detalles de los encuentros y situación en la tabla

Para cerrar la actividad de este sábado, aparece el Atlas que recibe en el Estadio Jalisco a los Tigres. Los rojinegros buscan su tercer triunfo de la campaña; los felinos van apenas por los primeros tres puntos del torneo, donde suman un empate y dos derrotas.

Aquí te contamos todos los detalles para que sigas cada uno de los partidos de la Jornada 4 del Apertura 2026.

Liga MX: Horarios y canales para ver en vivo los partidos de HOY

· Atlante vs Toluca | 17:00 horas | Azteca 7, ESPN y Disney+ Premium

· Monterrey vs FC Juárez | 19:10 horas | TUDN, Canal 5 y VIX Premium

· Atlas vs Tigres | 21:10 horas | TUDN, Canal 5 y VIX Premium