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Liga MX: Todos los juegos de este sábado

La jornada 4 del Apertura 2026 de Liga MX inicia con Atlante vs Toluca, Monterrey vs Juárez y Atlas vs Tigres.

Por El Universal

Agosto 15, 2026 12:56 p.m.
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Liga MX: Todos los juegos de este sábado
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      La Liga MX ya está de regreso después de unos días de ausencia por la disputa de la Leagues Cup que obligó a pausar el torneo local. Este sábado arranca la Jornada 4 del Apertura 2026 con una triple cartelera de partidos.

      Liga MX jornada 4 Apertura 2026: partidos y horarios

      Para comenzar la actividad sabatina está el duelo entre el Atlante y el Toluca en el estadio Banorte a las 17:00 horas del centro de México. Los Potros de Hierro quieren sorprender a los Diablos Rojos para continuar con su buen paso en su regreso a la Primera División del futbol mexicano.

      Una vez finalizado el encuentro en la capital, el balón rodará en el estadio BBVA con el duelo entre los Rayados de Monterrey y los bravos de Juárez. Los regiomontanos se mantienen en la pelea entre los primeros cinco puestos de la clasificación; mientras que los fronterizos navegan en la parte baja de la tabla.

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      Detalles de los encuentros y situación en la tabla

      Para cerrar la actividad de este sábado, aparece el Atlas que recibe en el Estadio Jalisco a los Tigres. Los rojinegros buscan su tercer triunfo de la campaña; los felinos van apenas por los primeros tres puntos del torneo, donde suman un empate y dos derrotas.

      Aquí te contamos todos los detalles para que sigas cada uno de los partidos de la Jornada 4 del Apertura 2026.

      Liga MX: Horarios y canales para ver en vivo los partidos de HOY

      · Atlante vs Toluca | 17:00 horas | Azteca 7, ESPN y Disney+ Premium

      · Monterrey vs FC Juárez | 19:10 horas | TUDN, Canal 5 y VIX Premium

      · Atlas vs Tigres | 21:10 horas | TUDN, Canal 5 y VIX Premium

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