ADSL buscará reencontrarse

El club Atlético de San Luis recibe la noche de este viernes a los rojinegros del Atlas en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, en punto de las 21:00 horas, con el firme propósito de regresar a la senda del triunfo y mantener sus aspiraciones dentro del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El conjunto potosino llega a esta jornada con la necesidad de sumar de a tres ante su afición, luego de resultados recientes que han comprometido su posición en la tabla general. Consciente de la importancia del duelo, el director técnico Guillermo Abascal compartió sus impresiones previas, destacando la intensidad con la que el equipo ha trabajado durante la semana.

“Sabemos que es un partido clave para nosotros. Hemos corregido detalles del juego anterior y el grupo está comprometido para dar una buena actuación. Jugamos en casa, frente a nuestra gente, y queremos regalarles una victoria que nos devuelva confianza”, afirmó Abascal.

Por su parte, el seleccionado uruguayo Juan Manuel Sanabria subrayó la unión del grupo y la determinación por levantarse ante la adversidad.

“Venimos trabajando fuerte, con mentalidad positiva. Todos estamos enfocados en sacar adelante este partido y demostrar que el equipo tiene carácter. Atlas es un rival difícil, pero confiamos en nuestro juego y en el apoyo de la afición”, señaló el mediocampista charrúa.

El Atlético de San Luis cerró su preparación este jueves por la tarde con una sesión táctica enfocada en fortalecer el orden defensivo y la precisión en la zona de ataque, aspectos que el cuerpo técnico considera fundamentales para enfrentar a un conjunto rojinegro que también llega urgido de puntos.