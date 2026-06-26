ADSL el oficializa fichaje de Llorente

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El Club Atlético de San Luis hizo oficial la incorporación del futbolista español Rafael Llorente, quien llega procedente del Atlético de Madrid para reforzar al conjunto potosino de cara al Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Nacido el 6 de diciembre de 2002 en Madrid, España, Llorente se desempeña como atacante y cuenta con una trayectoria desarrollada en algunas de las instituciones más importantes del futbol español, donde ha continuado su formación y crecimiento profesional.

El nuevo refuerzo rojiblanco inició su proceso formativo en las categorías inferiores de Las Rozas, para posteriormente integrarse a diferentes clubes del futbol ibérico. A lo largo de su carrera ha militado en equipos como Real Madrid Castilla, Gimnástica Segoviana, Cádiz B, Linares Deportivo y Alcorcón, acumulando experiencia en distintas categorías del balompié español.

En febrero de 2026 se incorporó a las filas del Atlético de Madrid, donde continuó su desarrollo dentro del Atlético Madrileño, destacando por sus condiciones ofensivas y su proyección como uno de los jóvenes talentos del futbol español.

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Ahora, Rafael Llorente emprende una nueva etapa en su carrera al llegar al futbol mexicano, donde buscará aportar su calidad y talento al proyecto deportivo encabezado por el técnico Diego Mejía.

La directiva del Atlético de San Luis confía en que el atacante español pueda convertirse en una pieza importante dentro del plantel para afrontar los retos del Apertura 2026, torneo en el que el equipo potosino busca ser protagonista y mejorar los resultados obtenidos en campañas anteriores.

Con esta incorporación, el conjunto rojiblanco continúa reforzando su plantilla durante la pretemporada, apostando por jugadores jóvenes con proyección internacional y capacidad para fortalecer el esquema ofensivo del equipo.