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FIFA anuncia récord histórico de espectadores en Mundial 2026

La Copa Mundial 2026 registra 3,605,357 espectadores en estadios, superando la marca de 1994

Por EFE

Junio 25, 2026 07:08 p.m.
A
FIFA anuncia récord histórico de espectadores en Mundial 2026
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      Dallas (EE.UU.), 25 jun (EFE).- La Copa del Mundo 2026, con un total de 3.605.357 aficionados en los estadios, ya es el Mundial con mayor asistencia de la historia, por delante de Estados Unidos'94, que tenía la plusmarca con 3.587.538 espectadores.

      Copa Mundial 2026 supera récord histórico de asistencia

      La nueva marca se ha establecido cuando aún no ha terminado la fase de grupos. La plusmarca del Mundial de 1994, se logró en tan solo 52 partidos, por lo que esta edición, con 104 partidos y un promedio de unos 65.000 espectadores por encuentro, lo superará ampliamente.

      Declaraciones del presidente de la FIFA sobre la asistencia récord

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      "Este es el verdadero reflejo del amor de nuestros aficionados por este bello juego y de la habilidad del fútbol para juntar a la gente para celebrar, disfrutar y compartir emociones que unen. Las imágenes dentro de los estadios, a través de las 16 ciudades anfitrionas, han sido increíbles y les agradezco por venir de todas las partes del globo para iluminar esta Copa del Mundo FIFA", destacó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

      "Lo mejor está por venir y todavía tendremos nuevos récords, pero lo más importante es que la gente continúa disfrutando y creando recuerdos para toda la vida", añadió. EEFE

      og /laa

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