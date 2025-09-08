ADSL empata ante América

Con carácter y determinación, el Atlético de San Luis Femenil logró un empate 2-2 frente al América, en un partido lleno de emociones disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes, correspondiente a la décima jornada del Apertura 2025.

El duelo comenzó cuesta arriba para las potosinas. Al minuto 20, Angélique Saldívar abrió el marcador para las de Coapa, y apenas cuatro minutos después, Bruna Vilamala amplió la ventaja con un remate frente al arco que parecía encaminar el triunfo azulcrema.

Pero las visitantes no se rindieron y reaccionaron con rapidez. Al 25’, Fernanda Sánchez apareció para recortar distancias con un disparo certero tras un centro desde la banda, encendiendo la esperanza potosina. Incluso tuvieron la oportunidad de igualar antes del descanso desde el manchón penal, pero el disparo de Ilana Izquierdo fue detenido por la guardameta Sandra Paños, dejando el marcador 2-1 al medio tiempo.

La segunda mitad mantuvo la intensidad con llegadas en ambas áreas. El esfuerzo de Atlético de San Luis tuvo recompensa al minuto 68, cuando en un intento de despeje, Jana Gutiérrez terminó enviando el balón a su propia portería, decretando el 2-2 definitivo en un juego que mantuvo a los aficionados al filo de la butaca.

Con este empate, el cuadro potosino sumó un punto valioso como visitante, demostrando carácter ante uno de los equipos más poderosos del certamen. Ahora, la mirada está puesta en el próximo compromiso, el lunes 15 de septiembre en el Estadio Alfonso Lastras, donde recibirán a León con la misión de seguir sumando en la recta media del torneo.