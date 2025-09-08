Brutal ataque ruso contra Ucrania

KIEV.- Rusia lanzó un ataque con drones y misiles en la capital ucraniana el domingo, en la mayor ofensiva aérea contra Ucrania desde que comenzó la guerra, dejando al menos cuatro muertos en todo el país y dañando un importante edificio gubernamental.

Rusia atacó a Ucrania con 810 drones y señuelos, informó la Fuerza Aérea de Ucrania, que agregó que derribó 747 drones y cuatro misiles.

Periodistas de The Associated Press vieron una columna de humo emanando del techo del edificio del gabinete de ministros de Kiev. De momento se desconoce si el humo era el resultado de un impacto directo o de escombros, lo que marca una escalada en la campaña aérea de Rusia, que hasta ahora ha evitado atacar edificios gubernamentales en el centro de la ciudad.

El edificio es la sede del Gabinete de Ucrania, que alberga las oficinas de sus ministros. La policía bloqueó el acceso al edificio a la llegada de camiones de bomberos y ambulancias.

Yuriy Ihnat, portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, confirmó a la AP que el ataque del domingo fue el mayor cometido por ruso con drones desde que comenzó la invasión a gran escala a Ucrania en febrero de 2022. Rusia también lanzó 13 misiles. Se registraron impactos de nueve misiles y 54 drones en 33 ubicaciones en toda Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, indicó que cuatro personas murieron y 44 resultaron heridas. Dijo que habló por teléfono con el presidente francés Emmanuel Macron sobre el ataque.

“Junto con Francia, estamos preparando nuevas medidas para fortalecer nuestra defensa”, afirmó Zelenskyy.

Macron acusó a Rusia de “atacar indiscriminadamente” y dijo que Moscú “se está encerrando cada vez más en la lógica de la guerra y el terror”. El primer ministro británico Keir Starmer también condenó el ataque.

“Estos cobardes ataques muestran que Putin cree que puede actuar con impunidad. No habla en serio sobre la paz. Ahora, más que nunca, debemos mantenernos firmes en nuestro apoyo a Ucrania y su soberanía”, sostuvo Starmer en un comunicado.

Se registran ataques en varios puntos en Kiev

En la capital ucraniana, el ataque mató a dos personas e hirió a otras 20, según las autoridades de la ciudad.

Las personas fallecidas eran una madre y su hijo de 3 meses, cuyos cuerpos fueron recuperados de entre los escombros, afirmó Tymur Tkachenko, jefe de la administración de la capital ucraniana. Al menos 10 ubicaciones en Kiev resultaron dañadas en el ataque, agregó. Impactos directos de drones golpearon un edificio residencial de nueve pisos en el distrito Sviatohynskyi de Kiev y un edificio residencial de cuatro pisos en el distrito Darnytskyi.

“No tengo más palabras para expresar lo que siento hacia Rusia”, dijo Olha, una residente de Kiev de 77 años cuyo apartamento fue dañado. No dio su apellido. “Aunque soy rusa étnica, de las afueras de Moscú. Y nunca pensé que mi gente sería capaz de esto”.

Zelenskyy pidió sanciones contra Rusia y el fortalecimiento de las defensas aéreas de Ucrania.

“Estos asesinatos cometidos ahora, cuando la diplomacia real podría haber comenzado hace mucho tiempo, son un crimen deliberado y una prolongación de la guerra”, aseveró. “El mundo puede obligar a los criminales del Kremlin a dejar de matar; sólo se necesita voluntad política”.