Stafford supera las 60,000 yardas

Por AP

Septiembre 08, 2025 03:00 a.m.
Stafford supera las 60,000 yardas

INGLEWOOD.- Davante Adams recibió un fuerte golpe por parte del apoyador de Houston, Henry To’oTo’o, mientras hacía su primera recepción para los Rams de Los Ángeles. Más tarde, en el primer cuarto, To’oTo’o golpeó el casco de Puka Nacua lo que le causó un corte en la frente a Nacua y lo obligó a salir para una evaluación de conmoción cerebral, impacto que resulto penalizado.

Los Rams literalmente fueron recibidos a golpes por la dura defensa de los Texans el domingo y a pesar de esto consiguieron la victoria en el inicio de la temporada.

Matthew Stafford lanzó para 245 yardas y un touchdown mientras se convertía en el décimo quarterback en la historia de la NFL con 60,000 yardas aéreas, y Braden Fiske recuperó un balón suelto forzado por Nate Landman con 1:43 por jugar en la victoria de Rams por 14-9 sobre Houston.

Nacua tuvo diez recepciones para 130 yardas para los Rams, quienes se adelantaron con la recepción de touchdown de Davis Allen en la primera serie ofensiva del tercer cuarto. Ninguno de los equipos volvió a anotar en un accidentado inicio de temporada.

C.J. Stroud pasó para 188 yardas con varios lanzamientos precisos en su primer juego profesional en su natal sur de California a pesar de jugar detrás de una línea ofensiva en apuros.

Adams tuvo cuatro recepciones para 51 yardas en el debut de la estrella receptora con los Rams, mientras que Kyren Williams corrió para 66 yardas y un touchdown.

