Yahir García estará en visorías de Tigres

El talento potosino sigue brillando en el futbol nacional. Juan Antonio Salazar, presidente del Club Promotora San Luis Potosí, anunció con orgullo que uno de sus jugadores, Yahir García Hernández, ha recibido su primer llamado por parte de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León para participar en las próximas visorias oficiales del club regiomontano.

El joven futbolista deberá reportarse el próximo lunes 8 de septiembre en las instalaciones de Zuazua/INDE, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, donde permanecerá hospedado en el Hotel CHN hasta el día 13 del mismo mes, siguiendo la agenda marcada por la institución felina.

García Hernández, quien actualmente defiende la camiseta del Club Promotora San Luis Potosí en la Tercera División Nacional, ha venido destacando por su desempeño constante y versatilidad en el campo. Su capacidad para desempeñarse como defensa central por izquierda o como contención llamó la atención de los visores universitarios, que ya lo habían seguido de cerca en distintos eventos nacionales donde dejó huella con su calidad y entrega.

El llamado no solo representa una gran oportunidad para el jugador, sino también un motivo de orgullo para su familia. Su padre, José Alfredo García Rodríguez, expresó la emoción de ver a su hijo dar un paso importante en su carrera futbolística y ser observado por un club de primera línea como lo es Tigres de la Liga MX.

Con disciplina, compromiso y el respaldo de su entorno, Yahir García inicia un camino que puede marcar un antes y un después en su trayectoria deportiva, llevando consigo no solo la ilusión de vestir una camiseta de primera división, sino también el orgullo de representar al futbol potosino en cada entrenamiento.